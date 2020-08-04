Автомобиль приобрели на аукционе Copаrt почти за 20 тысяч долларов.

31 июля на Калифорнийском подразделении автоаукциона Copаrt приобретен первый разбитый компактный кроссовер Tesla Model Y. Выиграла ставка 19 600 долларов (без сборов), сделал ее, скорее всего, украинец. Об этом сообщили в фейсбук-группе "Автоэксперты IAAI & Copart".

Проданный “биток” Tesla Model Y произведен в 2020 года и проехал всего 172 мили. Ее оценочная стоимость (не битого) – 62 120 долларов США.

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Автомобиль сильно поврежден – его основной ущерб – Rollover, то есть переворачивание. Повреждена крыша, ветровое стекло, стойки кузова, левая и правая боковина, выстрелили подушки безопасности.

Восстановить такие повреждения будет непросто, тем более что деталей на эту модель пока еще нет. Поэтому эксперты высказали предположение, что автомобиль купили для разборки на запчасти.

Напомним, с какими повреждениями приезжают автомобили из США.