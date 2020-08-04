Автомобіль придбали на аукціоні Copаrt майже за 20 000 доларів.

31 липня на Каліфорнійському підрозділі автоаукціону Copаrt придбано перший побитий компактний кросовер Tesla Model Y. Виграла ставка 19600 доларів (без зборів), зробив її, швидше за все, українець. Про це повідомили у Фейсбук-групі "Автоексперти IAAI & Copart".

Проданий “биток” Tesla Model Y вироблена в 2020 року і проїхала всього 172 милі. Її оціночна варість (не битої) – 62120 доларів США.

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Автомобіль добряче пошкоджено – його основний збиток – Rollover, тобто перевертання. Пошкоджено дах, вітрове скло, стійки кузова, ліву та праву боковину, вистрілили подушки безпеки.

Відновити такі пошкодження буде непросто, тим більше що деталей на цю модель поки що нема. Тому експерти висловили припущення, що автомобіль купили для розбирання на запчастини.

Нагадаємо, з якими пошкодженнями приїжджають авто зі США.