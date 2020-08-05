Демо-версія електричного пікапа на презентації багатьох вразила своїми розмірами. Дехто стверджував, що на шляху до конвеєра його габарити зменшаться, а дизайн зміниться. Ілон Маск пізніше спростував обидва твердження, однак зараз натякнув, що "менша версія" Cybertruck все ж може з'явитись.

Якийсь час назад Ілон Маск сказав, що Cybertruck буде меншим за прототип, представлений у листопаді 2019 року, лише на 3%. Але наголосив, що це станеться без шкоди для просторого інтер'єру. Та європейцям ця звістка не надто сподобалась, аде у Старому світі віддають перевагу компактним автомобілям.

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Один з користувачів Twitter запитав у Маска, чи можлива поява меншої версії Cybertruck у Європі, на що отримав цілком конкретну відповідь: “Висока ймовірність того, що пізніше це трапиться”.

Напередодні Маск також заявив, що його не надто хвилюють маркетингові дослідження і той факт, що, за даннимим аналітиків, на екстравагантний пікап може не знайтись достатньо покупців для досягнення успішних показників продажів, оскільки його фірма може без проблем надати йому більш традиційних форм. “На ринку й так забагато автомобілів, що виглядають майже однаково. Ми могли просто зробити чергову “копію” одного з таких пікапів, однак такий сценарій тримаємо в резерві”.

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