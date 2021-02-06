Пока на сцену не вышли электрические пикапы нового времени, бал правят классические пикапы с хорошо знакомыми названиями: F-150, Ram 1500, Silverado, L200, Navara, Amarok.

Пикапы, если не изобрели, то сделали популярными в Северной Америке. Там же они пользуются наибольшим спросом и сегодня. Довольно популярны пикапы в Африке и на Ближнем Востоке. Австралийцы отдают предпочтение UTE – легковым моделям с кузовом пикап. В Западной Европе и Латинской Америке основой для пикапов часто служат самые компактные кроссоверы и даже хэтчбеки. Назначение, габариты, аппетиты и цены у всех разные, но есть такие пикапы, которые одинаково высоко ценят во всех уголках мира.

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Нынешний год должен стать прорывным для мира пикапов, поскольку электрификация автомобилей коснулась и этих машин. Электрические GMC Hummer и Tesla Cybertruck, вместе с пикапами Bollinger, Lordstown и Rivian должны появиться в 2021 году и стать новой волной этого сегмента, за которой начнут электрификацию и уже знакомые сегодня модели – те же F-150, L200 ли Navara.

Между тем, сегодня на рынке присутствуют пикапы образца 2020-2018 года, хотя есть и совсем свежие модели, как представленный на днях новый Ford F-150 Raptor. Ниже представлены рейтинги пикапов, которые есть в продаже в 2021 году.

(Forbes)

  1. Chevrolet Silverado 1500
  2. Ford F-150
  3. Honda Ridgeline
  4. Jeep Gladiator
  5. Ram 1500

(Cars)

  1. Ford F-150
  2. Ram 1500
  3. Chevrolet Silverado 1500
  4. GMC Sierra 1500
  5. Toyota Tundra
  6. Nissan Titan

(Car and Driver)

  1. Ram 1500
  2. Ram 1500 TRX
  3. Ford F-150 Raptor
  4. Ford F-150
  5. GMC Sierra 1500
  6. Chevrolet Silverado 1500
  7. Nissan Titan
  8. Toyota Tundra

(Motortrend)

  1. Nissan Frontier;
  2. Ford Ranger;
  3. Toyota Tacoma;
  4. Jeep Gladiator;
  5. GMC Canyon;
  6. Chevrolet Colorado;
  7. Honda Ridgeline.

(AutoExpress)

  1. Ford Ranger;
  2. Toyota Hilux;
  3. Mitsubishi L200;
  4. Nissan Navara;
  5. Isuzu D-Max;
  6. SsangYong Musso;
  7. Volkswagen Amarok.

Carwow

  1. Volkswagen Amarok;
  2. Ford Ranger;
  3. Toyota Hilux;
  4. Mitsubishi L200;
  5. Fiat Fullback;
  6. Nissan Navara;
  7. SsangYong Musso;
  8. Isuzu D-Max;
  9. Ford Ranger Raptor;
  10. Ford F-150;

В Украине машины с кузовом пикап не слишком популярны, поэтому выбор моделей довольно ограничен, однако некоторые из лучших пикапов мира можно найти и у отечественных официальных дилеров. Кроме того, в Украине представлены три модели пикапов китайского бренда, которые недоступны в Европе и США.