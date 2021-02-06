Пока на сцену не вышли электрические пикапы нового времени, бал правят классические пикапы с хорошо знакомыми названиями: F-150, Ram 1500, Silverado, L200, Navara, Amarok.
Пикапы, если не изобрели, то сделали популярными в Северной Америке. Там же они пользуются наибольшим спросом и сегодня. Довольно популярны пикапы в Африке и на Ближнем Востоке. Австралийцы отдают предпочтение UTE – легковым моделям с кузовом пикап. В Западной Европе и Латинской Америке основой для пикапов часто служат самые компактные кроссоверы и даже хэтчбеки. Назначение, габариты, аппетиты и цены у всех разные, но есть такие пикапы, которые одинаково высоко ценят во всех уголках мира.
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Нынешний год должен стать прорывным для мира пикапов, поскольку электрификация автомобилей коснулась и этих машин. Электрические GMC Hummer и Tesla Cybertruck, вместе с пикапами Bollinger, Lordstown и Rivian должны появиться в 2021 году и стать новой волной этого сегмента, за которой начнут электрификацию и уже знакомые сегодня модели – те же F-150, L200 ли Navara.
Между тем, сегодня на рынке присутствуют пикапы образца 2020-2018 года, хотя есть и совсем свежие модели, как представленный на днях новый Ford F-150 Raptor. Ниже представлены рейтинги пикапов, которые есть в продаже в 2021 году.
(Forbes)
- Chevrolet Silverado 1500
- Ford F-150
- Honda Ridgeline
- Jeep Gladiator
- Ram 1500
(Cars)
- Ford F-150
- Ram 1500
- Chevrolet Silverado 1500
- GMC Sierra 1500
- Toyota Tundra
- Nissan Titan
- Ram 1500
- Ram 1500 TRX
- Ford F-150 Raptor
- Ford F-150
- GMC Sierra 1500
- Chevrolet Silverado 1500
- Nissan Titan
- Toyota Tundra
- Nissan Frontier;
- Ford Ranger;
- Toyota Tacoma;
- Jeep Gladiator;
- GMC Canyon;
- Chevrolet Colorado;
- Honda Ridgeline.
- Ford Ranger;
- Toyota Hilux;
- Mitsubishi L200;
- Nissan Navara;
- Isuzu D-Max;
- SsangYong Musso;
- Volkswagen Amarok.
- Volkswagen Amarok;
- Ford Ranger;
- Toyota Hilux;
- Mitsubishi L200;
- Fiat Fullback;
- Nissan Navara;
- SsangYong Musso;
- Isuzu D-Max;
- Ford Ranger Raptor;
- Ford F-150;
В Украине машины с кузовом пикап не слишком популярны, поэтому выбор моделей довольно ограничен, однако некоторые из лучших пикапов мира можно найти и у отечественных официальных дилеров. Кроме того, в Украине представлены три модели пикапов китайского бренда, которые недоступны в Европе и США.