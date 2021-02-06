Пока на сцену не вышли электрические пикапы нового времени, бал правят классические пикапы с хорошо знакомыми названиями: F-150, Ram 1500, Silverado, L200, Navara, Amarok.

Пикапы, если не изобрели, то сделали популярными в Северной Америке. Там же они пользуются наибольшим спросом и сегодня. Довольно популярны пикапы в Африке и на Ближнем Востоке. Австралийцы отдают предпочтение UTE – легковым моделям с кузовом пикап. В Западной Европе и Латинской Америке основой для пикапов часто служат самые компактные кроссоверы и даже хэтчбеки. Назначение, габариты, аппетиты и цены у всех разные, но есть такие пикапы, которые одинаково высоко ценят во всех уголках мира.

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Нынешний год должен стать прорывным для мира пикапов, поскольку электрификация автомобилей коснулась и этих машин. Электрические GMC Hummer и Tesla Cybertruck, вместе с пикапами Bollinger, Lordstown и Rivian должны появиться в 2021 году и стать новой волной этого сегмента, за которой начнут электрификацию и уже знакомые сегодня модели – те же F-150, L200 ли Navara.

Между тем, сегодня на рынке присутствуют пикапы образца 2020-2018 года, хотя есть и совсем свежие модели, как представленный на днях новый Ford F-150 Raptor. Ниже представлены рейтинги пикапов, которые есть в продаже в 2021 году.

(Forbes)

Chevrolet Silverado 1500 Ford F-150 Honda Ridgeline Jeep Gladiator Ram 1500

(Cars)

Ford F-150 Ram 1500 Chevrolet Silverado 1500 GMC Sierra 1500 Toyota Tundra Nissan Titan

(Car and Driver)

Ram 1500 Ram 1500 TRX Ford F-150 Raptor Ford F-150 GMC Sierra 1500 Chevrolet Silverado 1500 Nissan Titan Toyota Tundra

(Motortrend)

Nissan Frontier; Ford Ranger; Toyota Tacoma; Jeep Gladiator; GMC Canyon; Chevrolet Colorado; Honda Ridgeline.

(AutoExpress)

Ford Ranger; Toyota Hilux; Mitsubishi L200; Nissan Navara; Isuzu D-Max; SsangYong Musso; Volkswagen Amarok.

Carwow

Volkswagen Amarok; Ford Ranger; Toyota Hilux; Mitsubishi L200; Fiat Fullback; Nissan Navara; SsangYong Musso; Isuzu D-Max; Ford Ranger Raptor; Ford F-150;

В Украине машины с кузовом пикап не слишком популярны, поэтому выбор моделей довольно ограничен, однако некоторые из лучших пикапов мира можно найти и у отечественных официальных дилеров. Кроме того, в Украине представлены три модели пикапов китайского бренда, которые недоступны в Европе и США.