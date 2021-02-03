Обзор подержанных пикапов на отечественном рынке, от самых дешевых "рабочих лошадок" до самых мощных американских "монстров".

Для всего мира пикапы – это возможность иметь грузовой автомобиль без необходимости открывать грузовую категорию в водительском удостоверении, но в США они стали чем-то большим, частью культуры. Сегодня, помимо пикапов для работы, можно найти спортивные пикапы, роскошные и подготовленные для бездорожья.

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Выбор пикапов на украинском рынке новых автомобилей ограничен. У официальных дилеров можно найти Mitsubishi L200 (от 949 000 гривен), Nissan Navara (от 915 060 гривен), Ford Ranger (853 123 гривен за авто 2019 года выпуска и от 1 051 373 гривен за авто 2020 года) и Ford Raptor (от 2 114 321 гривен). Такж представлены три модели пикапов китайской марки Great Wall: Wingle 5 (489 255 гривен), Wingle 6 (521 443 гривен) и Wingle 7 (649 199 гривен).

На вторичном рынке выбор лучше, да и цены не кусаются. Чтобы почувствовать дух американских пикапов в Украине, понадобится не менее 140 тысяч гривен или пять тысяч долларов. Но можно и дешевле, если американская составляющая – не принципиальна.

Самые дешевые пикапы по цене до 60 тысяч гривен (до 2000 долларов):

Преобладают отечественные машины на базе “ЗАЗ” в Заводском и кустарном исполнении, преимущественно с закрытым кузовом, классических открытых пикапов менее десяти на сотню. Пикапы-фургоны “Таврия” стоят от 20 тысяч гривен или 700 долларов.

Также в ценовой категории до 60 тысяч гривен незначительную часть составляют старые фургоны “ИЖ” и европейские легковые фургоны: Renault, Citroen, Skoda, SEAT, Fiat, Ford, выпущенные до 2000 года.

Пикапы за 60-150 тысяч гривен (2-5 тысяч долларов):

Здесь можно рассчитывать на новые машины, однако выбор снова сосредоточен вокруг отечественного автопрома, поскольку пикапами у нас называют фургоны Lanos. Компанию “Ланосам” составляют машины семейства ВАЗ, выпускаемые под украинским брендом “Богдан”. Европейские машины будут уже "совершеннолетними", тогда как Lanos и можно найти 2011 и позже годов выпуска.

В этой категории начинают чаще встречаться пикапы с открытым кузовом – преимущественно китайские, таких брендов, как: Great Wall, Dadi, Groz, но также часто встречаются русские УАЗ.

Пикапы от 150 до 300 тысяч гривен (5-10 тысяч долларов):

Традиционные пикапы начинаются в этой ценовой категории, и открывают ее Mazda BT-50 и Mazda B4000.



Также можно найти новые и лучше укомплектованные модели Great Wall, такие как Wingle и Deer, которые официально продавались новыми в Украине.



Примерно по 7 тысяч долларов начинаются цены на такие пикапы, как: Mitsubishi L200, Ford Ranger, Ford F-250, Ssang Yong Actyon с кожаным салоном, Nissan Frontier, а ближе к отметке в 10 тысяч долларов можно встретить фаворитов Америки: Toyota Tacoma, Toyota Hilux, Dodge Ram Nissan Navara, GMC Canyon.

При этом, большинство машин в категории “пикап” по цене до 10 тысяч долларов все еще составляют легковые фургоны, преимущественно пассажирские версии со сдвижными боковыми дверями.

Самые дорогие подержанные пикапы в Украине:

Overfinch Land Rover Defender 2.5 TDi, 2002, 55 000 долларов США;

Land Rover Defender, 2003 года, 56 600 долларов;

Nissan Titan Platinum Reserve, 2019 года, 65 555 долларов;

Jeep Gladiator, 2020 года, 68 600 долларов;

Ford F-150 Lariat Sport 4x4, 2019 года, 73 000 долларов;

Toyota Tundra, 2019 года, 75 000 долларов;

Chevrolet Silverado LT Z71 OFF ROAD, 2019 года, 80 000 долларов;

GMC Sierra AT4 6.2 EcoTec3 V8, 2019 года, 83 000 долларов;

Dodge RAM 3500 Super Duty Cumins, 2018 года, 97 500 долларов;

Ford F-150 RAPTOR, 2019 года, 109 900 долларов.