Огляд вживаних пікапів на вітчизняному ринку, від найдешевших "робочих конячок" до найпотужніших американських "монстрів".

Для усього світу пікапи – це можливість мати вантажний автомобіль без необхідності відкривати вантажну категорію у водійському посвідченні, але у США вони стали чимось більшим, частиною культури. Сьогодні, крім пікапів для роботи, можна знайти спортивні пікапи, розкішні та підготовлені для бездоріжжя.

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Вибір пікапів на українському ринку нових автомобілів обмежений. У офіційних дилерів можна знайти Mitsubishi L200 (від 949 000 гривень), Nissan Navara (від 915 060 гривень), Ford Ranger (853 123 гривень за авто 2019 року випуску і від 1 051 373 гривень (за авто 2020 року) та Ford Raptor (від 2 114 321 гривень). Такж представлені три моделі пікапів китайської марки Great Wall: Wingle 5 (489 255 гривень), Wingle 6 (521 443 гривень) та Wingle 7 (649 199 гривень).

На вторинному ринку вибір кращий, та й ціни не кусаються. Щоб відчути дух Американських пікапів в Україні, знадобиться щонайменше 140 тисяч гривень або п'ять тисяч доларів. Але можна й дешевше, якщо американська складова – не принципова.

Найдешевші пікапи за ціною до 60 тисяч гривень (до 2000 доларів):

Переважають вітчизняні машини на базі “ЗАЗ” у заводському та кустарному виконанні, переважно з закритим кузовом, класичних відкритих пікапів менше десяти на сотню. Пікапи-фургони “Таврія” коштують від 20 тисяч гривень або 700 доларів.



Також у ціновій категорії до 60 тисяч гривень незначну частину складають старі фургони “ІЖ” та європейські легкові фургони: Renault, Citroen, Skoda, SEAT, Fiat, Ford, випущені до 2000 року.

Пікапи за 60-150 тисяч гривень (2-5 тисяч доларів):

Тут можна розраховувати на новіші машини, однак вибір знову зосереджений довкола вітчизняного автопрому, оскільки пікапами у нас називають фургони Lanos. Компанію “Ланосам” складають машини сімейства ВАЗ, що випускались під українським брендом “Богдан”. Європейські машини будуть вже “повнолітніми”, тоді як Lanos і можна знайти 2011 і пізніше років випуску.



В цій категорії починають частіше зустрічатись пікапи з відкритим кузовом - переважно китайські, таких брендів, як: Great Wall, Dadi, Groz, але також часто зустрічаються російські УАЗ.

Пікапи від 150 до 300 тисяч гривень (5-10 тисяч доларів):

Традиційні пікапи починаються в цій ціновій категорії і відкривають її Mazda BT-50 та Mazda B4000.

Також можна знайти новіші та краще укомплектовані моделі Great Wall, такі як Wingle та Deer, що офіційно продавались новими в Україні.



Приблизно з 7 тисяч доларів починаються ціни на такі пікапи, як: Mitsubishi L200, Ford Ranger, Ford F-250, Ssang Yong Actyon зі шкіряним салоном, Nissan Frontier, а ближче до відмітки у 10 тисяч доларів можна зустріти фаворитів Америки: Toyota Tacoma, Toyota Hilux, Dodge Ram Nissan Navara, GMC Canyon.

При цьому, більшість машин у категорії “пікап” за ціною до 10 тисяч доларів все ще складають легкові фургони, переважно пасажирські версії зі зсувними бічними дверима.

Найдорожчі вживані пікапи в Україні:

Overfinch Land Rover Defender 2.5 TDi, 2002 року, 55 000 доларів;

Land Rover Defender, 2003 року, 56 600 доларів;

Nissan Titan Platinum Reserve, 2019 року, 65 555 доларів;

Jeep Gladiator, 2020 року, 68 600 доларів;

Ford F-150 Lariat Sport 4x4, 2019 року, 73 000 доларів;

Toyota Tundra, 2019 року, 75 000 доларів;

Chevrolet Silverado LT Z71 OFF ROAD, 2019 року, 80 000 доларів;

GMC Sierra AT4 6.2 EcoTec3 V8, 2019 року, 83 000 доларів;

Dodge RAM 3500 Super Duty Cumins, 2018 року, 97 500 доларів;

Ford F-150 RAPTOR, 2019 року, 109 900 доларів.