В огляді представлено спортивні автомобілі з кузовом купе, які можна знайти на вторинному ринку. Номер один дорожчий за два попередні разом взяті.

Хоча 2020 рік видався важким для автоіндустрії, багато люксових автомобільних брендів відзвітували про непогані результати продажів. На ринку вживаних авто картина схожа і в Україні є чималий вибір дорогих спортивних автомобілів з невеликим пробігом, випущених у 2019 та 2020 році.

Також цікаво: Найдорожчі серійні автомобілі 2021 року

У більшості випадків продавцями виступають автосалони, що спеціалізуються на дорогих та екзотичних автомобілях. Винятком, з-поміж десяти найдорожчих спорткарів у січні 2021 року, є Lamborghini Huracan LP610 2014 року випуску, який власник встиг лише обкатати.

Цікавим видається номер десятий – це чи не перший Corvette в Україні, до того ж у кузові тарга, який позначається, як Stingray. Крім того, це єдиний автомобіль “народного” бренду Chevrolet у топ 10.

Також увагу на себе звертає хардкорний Porsche 911 GT2 RS 2018 ркоу випуску, настільки лютий і дорогий, що вже три роки ніхто не наважується його купити. Він коштує більше, ніж номери 3 та 2 разом узяті.

10 Chevrolet Corvette STINGRAY 3LT 2020



Ціна: 5 825 955 гривень / 171 100 євро / 206 814 доларів;

Пробіг: 7000 кілометрів.

9 Aston Martin DB11 S 2018



Ціна: 5 909 400 гривень / 173 755 євро / 210 000 доларів;

Пробіг: 14 000 кілометрів.

8 Mercedes-Benz AMG GT GTR 2019



Ціна: 6 050 100 гривень / 177 892 євро / 215 000 доларів;

Пробіг: 12 000 кілометрів.

7 Lamborghini Murcielago 2010



Ціна: 6 247 080 гривень / 183 684 євро / 222 000 доларів;

Пробіг: 19 000 кілометрів.

6 BMW M8 Competition 4.4 2020



Ціна: 6 801 966 гривень / 199 999 євро / 241 719 доларів;

Пробіг: 3000 кілометрів.

5 Bentley Continental GT V12 First Edition 2018



Ціна: 7 291 074 гривень / 214 380 євро / 259 100 доларів;

Пробіг: 21 000 кілометрів.

4 Bentley Continental GT 2018



Ціна: 7 482 166 гривень / 219 999 євро / 265 891 доларів;

Пробіг: 9 000 кілометрів.

3 Lamborghini Huracan LP610 2014



Ціна: 7 597 800 гривень / 223 399 євро / 270 000 доларів;

Пробіг: 4 000 кілометрів.

2 Lamborghini Huracan Avio 2017



Ціна: 8 442 000 гривень / 248 221 євро / 300 000 доларів;

Пробіг: 6 000 кілометрів.

1 Porsche 911 GT2 RS 2018



Ціна: 17 005 000 гривень / 500 000 євро / 604 300 доларів;

Пробіг: 6 000 кілометрів.