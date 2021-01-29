В обзоре представлены спортивные автомобили с кузовом купе, которые можно найти на вторичном рынке. Номер один дороже двух предыдущих вместе взятых.

Хотя 2020 год выдался тяжелым для автоиндустрии, многие люксовые автомобильные бренды отчитались о неплохих результатах продаж. На рынке подержанных авто картина похожа и в Украине есть большой выбор дорогих спортивных автомобилей с небольшим пробегом, выпущенных в 2019 и 2020 году.

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В большинстве случаев продавцами выступают автосалоны, специализирующиеся на дорогих и экзотических автомобилях. Исключением из десяти самых дорогих спорткаров в январе 2021 года, является Lamborghini Huracan LP610 2014 года выпуска, владелец успел только обкатать.

Интересным представляется номер десятый – это едва ли не первый Corvette в Украине, к тому же в кузове тарга, который обозначается, как Stingray. Кроме того, это единственный автомобиль “народного” бренда Chevrolet в топ 10.

Также внимание на себя обращает хардкорный Porsche 911 GT2 RS 2018 года выпуска, настолько яростный и дорогой, что уже три года никто не решается его купить. Он стоит больше, чем номера 3 и 2 вместе взятые.

10 Chevrolet Corvette STINGRAY 3LT 2020

Цена: 5 825 955 гривен / 171 100 евро / 206 814 долларов;

Пробег: 7000 километров.

9 Aston Martin DB11 S 2018

Цена: 5 909 400 гривен / 173 755 евро / 210 000 долларов;

Пробег: 14 000 километров.

8 Mercedes-Benz AMG GT GTR 2019

Цена: 5 909 400 гривен / 173 755 евро / 210 000 долларов;

Пробег: 14 000 километров.

7 Lamborghini Murcielago 2010

Цена: 6 050 100 гривен / 177 892 евро / 215 000 долларов;

Пробег: 12 000 километров.

6 BMW M8 Competition 4.4 2020

Цена: 6 801 966 гривен / 199 999 евро / 241 719 долларов;

Пробег: 3000 километров.

5 Bentley Continental GT V12 First Edition 2018

Цена: 7 291 074 гривен / 214 380 евро / 259 100 долларов;

Пробег: 21 000 километров.

4 Bentley Continental GT 2018

Цена: 7 291 074 гривен / 214 380 евро / 259 100 долларов;

Пробег: 21 000 километров.

3 Lamborghini Huracan LP610 2014

Цена: 7 482 166 гривен / 219 999 евро / 265 891 долларов;

Пробег: 9 000 километров.

2 Lamborghini Huracan Avio 2017

Цена: 7 597 800 гривен / 223 399 евро / 270 000 долларов;

Пробег: 4 000 километров.

1 Porsche 911 GT2 RS 2018

Цена: 17 005 000 гривен / 500 000 евро / 604 300 долларов;

Пробег: 6 000 километров.