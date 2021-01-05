Эти быстрые, красивые и редкие автомобили стоят от 1 миллиона долларов.

В 1990-х McLaren планировал сделать 300 единиц суперкара F1 – самого дорогого серийного автомобиля в свое время, а остановился на семьдесят втором, поскольку спрос был слишком низким. Сегодня же миллион, два миллиона долларов или больше уже кажутся привычной вещью – коллекционеры автомобилей подтолкнули отрасль к этому, после того, как Bugatti открыл ворота своим Veyron. Расскажем, что есть на рынке в 2021 году и сколько сегодня стоят экзотические спортивные автомобили.

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Каждая модель в этом списке соответствует следующим критериям: имеет допуск на дороги общего пользования, на самом деле может попасть в гараж своего покупателя в 2021 году (без многолетних списков ожидания), стоит от 1 миллиона долларов.

11. Nissan GT-R50 by Italdesign: 1 миллион долларов

Italdesign принадлежит VW Group, через Lamborghini. Студия Italdesign модернизировала Nissan GT-R Nismo 2021 года большими турбонагнетателями, которые обеспечивают производительность мотора в 720 лошадиных сил. Японский спорткар также получил новое шасси, а главное – получил специально изготовленный вручную кузов. Сам автомобиль является посвящением 50-летия модели GT-R и его тираж ограничен 50 экземплярами.

10. McLaren Elva by MSO: 1,7 миллиона долларов



Горячая новинка от британского производителя – 800-сильный спидстер Elva предлагает возможность использования на дороге и треке и на некоторых рынках предлагается без лобового стекла. Elva может занять место в гараже или экспозиции нового владельца меньше, чем за 2 миллиона долларов и это значительно выгоднее по сравнению с другим новичком McLaren – саблезубым Sabre.

9. Bentley Bacalar by Mulliner: 2 миллиона долларов



Bentley выпустит несколько моделей ограниченной серии для своих самых преданных клиентов из-за Mulliner и первая из них – Bacalar 2021 года. Тираж Bentley Bacalar ограничен 12 единицами. Основой суперкара является Bentley Continental Convertible, что означает 650-сильный 6-литровый W12 с двумя турбонаддувами под капотом и исключительность в каждой детали. Так, Bacalar имеет больше 750 несерийных деталей, включая более 40 карбоновых.

8. Lotus Evija: 2,3 миллиона долларов



Первый электрический Lotus – это гиперкар мощностью 1972 лошадиные силы и сложная система полного привода. Электрокар способен разгоняться до 320 км/ч, а первую сотню разменивает менее чем за 3 секунды. Заявленный запас хода на одном заряде – 420 км.

7. Rimac C_Two: 2,4 миллиона долларов



C_Two – хорватский электрический гиперкар, от производителя, на которого возлагаются Pininfarina, Porsche и Hyundai. Гиперкар станет первой глобальной серийной моделью марки и сейчас находится лишь за несколько месяцев от официального дебюта.

Имея 1914 лошадиных сил мощности, это ближайший конкурент Lotus Evija. Он служит основой для итальянского гиперкара Pininfarina Battista. Несомненно, Tesla будет следить за этим автомобилем при разработке своего Roadster. Rimac соберет полторы сотни таких машин и большинство из них уже распроданы.

6. Project One AMG: 2,7 миллиона долларов



Этот гиперкар является носителем гибридного силового агрегата на основе 1,6-литрового V6 из болида Льюиса Хэмилтона W07 Hybrid F1 2016 года, адаптированного для дорожного автомобиля. Project One оснащен силовой установкой с отдачей в 1000 лошадиных сил, которому помогает активная аэросистема, отрегулированная семикратным чемпионом мира F1.

5. Aston Martin Valkyrie: 3 миллиона долларов



Гиперкар с атмосферным мотором Cosworth V12 и электродвигателем имеет все ингредиенты, чтобы стать монументальной машиной. Силовая установка Валькирии генерирует общую мощность в 1130 лошадиных сил, которые транслируются на заднюю ось. Соотношение массы к мощности у гиперкара практически 1:1.

4. Koenigsegg Jesko: 3 миллиона долларов



Первый четырехместный автомобиль от Кристиана фон Кенигсегга – Gemera – оценивается в 1,7 миллиона долларов. А Koenigsegg Jesko – преемник "самого быстрого автомобиля в мире" Agera RS, обойдется как минимум в три миллиона долларов.

3. Lamborghini Sián FKP 37: 3,6 миллиона долларов



Итальянский производитель ворвался в мир лимитированных моделей еще с Veneno и с тех пор Lamborghini продолжает выпускать особые кузовные версии своих машин. Ограниченный до 63 единиц, Sián FKP 37, назван в честь Фердинанда Пиха и является самым быстрым автомобилем Lamborghini на сегодня.

Гиперкар оснащен гибридной силовой системой на базе 6,5-литрового 785-сильного атмосферника V12, с компактным электромотором, встроенным в семиступенчатую ​​автоматическую коробку передач. Вместо традиционных аккумуляторов используются суперконденсаторы – втрое мощнее литий-ионные батареи аналогичной массы. Общая производительность установки имеет пиковое значение 819 л.с., что достигается в момент ускорения.

2. Bugatti Chiron Pur Sport: 3,6 миллиона долларов



Марка Bugatti устойчиво ассоциируется с автомобилями с семизначными ценниками. Chiron Pur Sport является одной из особых итераций Chiron, причем не самой дорогой, ведь мы уже знаем о Centodieci, La Voiture Noire, Super Sport 300+ и Bolide, предназначеном только для трека. Распроданный Super Sport 300+ стоил 3,9 миллиона долларов, тогда как Pur Sport 2021 года можно приобрести "со скидкой" в 300 000 долларов.

1. Pagani Huayra Tricolore: 6,5 миллиона долларов



Тираж Pagani Huayra Tricolore ограничен символическими тремя экземплярами, поэтому аспект серийности этой модели является неоднозначным. Тем не менее, основой для лимитированной серии гиперкаров является Huayra BC Roadster, который отличается от Tricolore несколькими мелкими дизайнерскими деталями. А если говорить о Huayra Roadster, то Pagani продала менее 140 таких машин стоимостью от 3,5 миллиона долларов за каждую.