Коротенький видеоролик от Lotus показывает возможности конфигуратора, доступ к которому получат только покупатели. В этом видео электрический гиперкар впервые показан в цвете.

Весь запланированный к выпуску тираж британского гиперкара Lotus Evija из 130 машин уже распродан, несмотря на стартовый ценник в полтора миллиона фунтов.

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Если вы думаете, что покупатели автомобиля за два миллиона долларов, выбирая персонализацию для машины, будут пользоваться обычным онлайн-конфигуратором, то это не так. Вместо этого Lotus передаст каждому клиенту планшет с мощным графическим процессором, на котором установлен визуальный конфигуратор. Он был разработан специально для Evija, имеет чрезвычайно реалистичную графику и показывает автомобиль во всей красе, помогая клиентам определиться с выбором опций для своего гиперкара.

Lotus Evija – “первый полностью новый “Лотус” с 2008 года”, – утверждает производитель, и он создан, чтобы быть первым во всем. Или, по крайней мере, во многом. Например, это “первый полностью электрический британский гиперкар”, “самый мощный серийный автомобиль” и “самый мощный серийный электромобиль” в истории, а еще он чрезвычайно быстрый и дальноходный, имеет “беспрецедентную” аэродинамику кузова.

Фото: конфигуратор Lotus Evija / CNET Roadshow

Гиперкар оснащен четырьмя электромоторами общей мощностью в 1972 л.с., способен разгоняться до 320 км/ч, а первую сотню разменивает меньше, чем за 3 секунды. Заявленный запас хода на одном заряде – 420 км.

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