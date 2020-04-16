Коротенький відеоролик від Lotus показує можливості конфігуратора, доступ до якого отримають лише покупці. У цьому відео електричний гіперкар вперше показаний в кольорі.

Увесь запланований до випуску тираж британського гіперкара Lotus Evija зі 130 машин вже розпроданий, незважаючи на стартовий цінник у півтора мільйони фунтів.

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Якщо ви гадаєте, що покупці автомобіля за два мільйони доларів, вибираючи персоналізацію для машини, будуть користуватись звичайним онлайн-конфігуратором, то це не так. Натомість, Lotus передасть кожному клієнту планшет з потужним графічним процесором, на якому встановлений візуальний конфігуратор. Він був розроблений спеціально для Evija, має надзвичайно реалістичну графіку і показує автомобіль у всій красі, допомагаючи клієнтам визначитись з вибором поцій для свого гіперкара.

Lotus Evija – “перший повністю новий “Лотус” з 2008 року”, стверджує виробник, і він створений, щоб бути першим у всьому. Чи, принаймі, багато в чому. Наприклад, це “перший повністю електричний британський гіперкар”, “найпотужніший серійний автомобіль” і “найпотужніший серійний електромобіль” в історії, а ще він надзвичайно швидкий та далекохідний, має “безпрецедентну” аеродинаміку кузову.

Фото: конфігуратор Lotus Evija / CNET Roadshow

Гіперкар оснащений чотирма електромоторами загальною потужністю в 1972 к.с., здатен розганятись до 320 км/год, а першу сотню розмінює менш, ніж за 3 секунди. Заявлений запас ходу на одному заряді – 420 км.

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