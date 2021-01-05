По данным из открытых источников был составлен рейтинг самых дорогих в мире ДТП. Ущерб по ним составил от ста тысяч до десятков миллионов долларов.

Обычно убытки от ДТП возмещают страховые компании. Но если автомобили не застрахованы – все убытки должен выплатить виновник аварии. Стоит отметить, что не все ДТП из этого рейтинга покрываются страховкой.

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10 место – $ 150 тыс.

Инцидент произошел в 2015 году в Великобритании во время гоночного заезда. В аварии пострадали два редких гоночных автомобиля – Lister-Jaguar 1959 выпуска и Mercedes-Benz 300 SLS 1955 выпуска. В результате только ремонт автомобилей обошелся хозяевам в $ 150 тыс.

9 место – $ 200 тыс.

В 2019 американский актер Трейси Морган за рулем Bugatti Veyron Grand Sport стоимостью в $ 2 млн столкнулся с кроссовером Honda CR-V, принадлежащий 61-летней женщине. У суперкара обнаружили незначительные повреждения, однако стоимость ремонта составила примерно $ 200 тыс.

8 место – $ 214 тыс.

Прошло несколько лет, как в Москве водитель оранжевого Lamborghini Huracan врезался в Audi A6. От удара “Ламборджини” отлетел в сторону и задел четыре припаркованные машины класса люкс (Porsche Panamera, Bentley Continental GT, Infiniti Q50 и Mercedes-Benz G-Class). Пострадавших нет. Общая стоимость машин составила около $ 1,7 млн, а ущерб от аварии – более $ 214 тыс.

7 место – $ 431 тыс.

Этим летом во время карантина в Москве владелец Ferrari Superfast неудачно стартовал с места парковки. На скорости он снес ограждение и врезался в столб. ДТП произошло во время переключения скоростных передач. Повреждения оценили в 30 млн рублей ($ 431 тыс.). Машина была застрахована, но это не покрыло все причиненные убытки.

6 место – от $ 100 тыс. до $ 800 тыс.

В Алматы во время карантина также произошло массовое ДТП с участием суперкара. Водитель Ferrari 250 GTO, следуя по проспекту Аль-Фараби, наехал на бордюр, выехал на встречную полосу и врезался сначала в Kia, а затем в Nissan. Точный ущерб никто не знает. Если в ДТП участвовала реплика Ferrari, то убытки составят около $ 100 тыс. Если же это был оригинал, то ущерб может составить примерно $ 800 тыс.

5 место – $ 833 тыс.

Во время карантина в Нью-Йорке разбился спорткар ограниченного тиража Porsche Carrera GT. Стоимость автомобиля – $ 833 тыс. В результате аварии автомобиль восстановлению не подлежит.

4 место – $ 1 млн

В 2018 году россиянин попал в аварию за рулем Jaguar XJ220 стоимостью $ 1 млн. Ущерб от ДТП специалисты оценили не менбше стоимости этого автомобиля.

3 место – $ 1,49 млн

В 2011 году в Великобритании известный комик Роуэн Аткинсон врезался в придорожное дерево на своем автомобиле McLaren F1 за $ 885 тыс. В аварии актер получил незначительные травмы, чего не скажешь о суперкаре. Страховая выплата составила $ 1,49 млн.

2 место – $ 1,5 млн

В 2013 году в России проходило международное автомобильное шоу с самыми дорогими спорткарами в мире. Однако не обошлось без ДТП. Bugatti Veyron врезался в Aston Martin DBS. Так как инцидент не был предан официальной огласке, размер ущерба тоже не назвали. Исходя из стоимости машин, он мог составить более $ 1,5 млн.

1 место – $ 28,5 млн

В 2008 году в Великобритании Ferrari 250 GTO стоимостью $ 28,5 млн попал в ДТП. По оценкам экспертов, на восстановление машины должны были пойти миллионы долларов и годы реставрации. С учетом того что авария случилась почти сразу после покупки автомобиля на аукционе, ущерб для самого автовладельца посчитан вместе со стоимостью.