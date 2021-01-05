За даними з відкритих джерел було складено рейтинг найдорожчих у світі ДТП. Збиток по ним склав від ста тисяч до десятків мільйонів доларів.

Зазвичай збитки від ДТП відшкодовують страхові компанії. Але якщо автомобілі не застраховані – усю шкоду має виплатити винуватець аварії. Варто зазначити, що не всі ДТП з цього рейтингу покриваються страховкою.

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10 місце - $ 150 тис.

Інцидент стався в 2015 році у Великобританії під час гоночного заїзду. В аварії постраждали два рідкісних гоночних автомобіля - Lister-Jaguar 1959 року випуску і Mercedes-Benz 300 SLS 1955 року випуску. В результаті тільки ремонт автівок обійшовся господарям в $150 тис.

9 місце - $ 200 тис.

У 2019 американський актор Трейсі Морган за кермом Bugatti Veyron Grand Sport вартістю в $ 2 млн зіткнувся з кросовером Honda CR-V, що належить 61-річній жінці. У суперкара виявили незначні пошкодження, проте вартість ремонту склала приблизно $ 200 тис.

8 місце - $ 214 тис.

Минуло кілька років, як в Москві водій оранжевого Lamborghini Huracan врізався в Audi A6. Від удару ламборджини відлетів убік і зачепив чотири припарковані машини класу люкс (Porsche Panamera, Bentley Continental GT, Infiniti Q50 і Mercedes-Benz G-Сlass). Постраждалих немає. Загальна вартість машин склала близько $ 1,7 млн, а збиток від аварії - понад $ 214 тис.

7 місце - $ 431 тис.

Цього літа під час карантину в Москві власник Ferrari Superfast невдало стартував з місця парковки. На швидкості він зніс огородження і врізався в стовп. ДТП сталося під час перемикання швидкісних передач. Пошкодження оцінили в 30 млн рублів ($ 431 тис.). Машина була застрахована, але це не покрило всі завдані збитки.

6 місце - від $ 100 тис. До $ 800 тис.

В Алмати під час карантину також сталося масове ДТП за участю суперкара. Водій Ferrari 250 GTO, слідуючи по проспекту Аль-Фарабі, наїхав на бордюр, виїхав на зустрічну смугу і врізався спочатку в Kia, а потім в Nissan. Точний збиток ніхто не знає. Якщо в ДТП брала участь репліка Ferrari, то збитки становитимуть близько $ 100 тис. Якщо ж це був оригінал, то збиток може скласти приблизно $ 800 тис.

5 місце - $ 833 тис.

Під час карантину в Нью-Йорку розбився спорткар обмеженого тиражу Porsche Carrera GT. Вартість автомобіля - $ 833 тис. У результаті аварії авто відновленню не підлягає.

4 місце - $ 1 млн

У 2018 році росіянин потрапив в аварію за кермом Jaguar XJ220 вартістю $ 1 млн. Збиток від ДТП фахівці оцінили не менше вартості цього авто.

3 місце - $ 1,49 млн

У 2011 році у Великобританії відомий комік Роуен Аткінсон врізався в придорожнє дерево на своєму автомобілі McLaren F1 за $ 885 тис. У аварії актор отримав незначні травми, чого не скажеш про суперкари. Страхова виплата склала $ 1,49 млн.

2 місце - $ 1,5 млн

У 2013 році в Росії проходило міжнародне автомобільне шоу з найдорожчими спорткарами у світі. Однак не обійшлося без ДТП. Bugatti Veyron врізався в Aston Martin DBS. Так як інцидент не був відданий офіційному розголосу, розмір збитку теж не назвали. Виходячи з вартості машин, він міг скласти більше $ 1,5 млн.

1 місце - $ 28,5 млн

У 2008 році у Великобританії Ferrari 250 GTO вартістю $ 28,5 млн потрапив в ДТП. За оцінками експертів, на відновлення автівки повинні були піти мільйони доларів і роки реставрації. З урахуванням того що аварія трапилася майже відразу після покупки авто на аукціоні, збиток для самого автовласника пораховано разом з вартістю.