МСБУ оприлюднило інформацію про те, скільки отримали та скільки виплатили страхові компанії за перше півріччя 2020 року.

Українські страхові компанії виплачують у два рази менше коштів, аніж отримують. Це стає зрозуміло з офіційного повідомлення МСБУ.

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“В першому півріччі 2020 р. кількість укладених договорів ОСЦПВ склала понад 4 млн. шт., що на 0,21% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Сума страхових платежів склала 2,9 млрд. грн., збільшившись на 20,1%. Страховики ОСЦПВ зробили понад 67,8 тис. виплат, цей показник зріс на 0,9% у порівнянні з відповідним періодом минулого року; сума виплат збільшилась на 6,9% і склала майже 1,3 млрд. грн. Частка виплат за шкоду життю та здоров’ю становила 7,1%, за шкоду майну – 92,9%”, – сказано в повідомлені.

Крім того, в МСТБУ зараз розробляються норми що дозволять збільшити ліміт за максимальною сумою виплат. Звісно, це суттєво вплине і на вартість страхових полісів – вона може збільшитись до “європейського рівня”.

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