МСБУ обнародовало информацию о том, сколько получили и сколько выплатили страховые компании за первое полугодие 2020 года.

Украинские страховые компании выплачивают в два раза меньше средств, чем получают. Это становится понятно из официального сообщения МСБУ.

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“В первом полугодии 2020 г. количество заключенных договоров ОСАГО составило более 4 млн. шт., что на 0,21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сумма страховых платежей составила 2,9 млрд. грн., увеличившись на 20,1%. Страховщики ОСАГО сделали более 67,8 тыс. выплат, этот показатель вырос на 0,9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года; сумма выплат увеличилась на 6,9% и составила почти 1,3 млрд. грн. Доля выплат за вред жизни и здоровью составила 7,1%, за ущерб имуществу – 92,9%”, – сказано в сообщении.

Кроме того, в МСТБУ сейчас разрабатываются нормы, которые позволят увеличить лимит по максимальной сумме выплат. Конечно, это существенно повлияет и на стоимость страховых полисов – она может увеличиться до “европейского уровня”.

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