Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения ЧАО "Еврокар" заявил, что Украина должна иметь собственное автопроизводство.

В рамках рабочей поездки в Закарпатскую область Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с работой ЧАО "Еврокар".

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"Украина должна иметь собственное производство и промышленность, иначе мы всегда будем отставать от других", – сказал Зеленский во время посещения завода "Еврокар".

Председатель наблюдательного совета предприятия Олег Боярин продемонстрировал президенту работу производственного цеха, где осуществляется крупноузловая сборка авто. Он рассказал, что объем производства "Еврокар" за 2019 год составил 6 тыс. 254 автомобиля. Предприятие выпускает почти весь модельный ряд автомобилей марки Skoda. При этом мощности производства рассчитаны на выпуск 50 тыс. машин в год, а заложенный потенциал модернизации позволяет увеличить объем до 100 тыс. единиц в год.

"Действительно фундаментальный, современный завод. Приятно видеть, что такое производство существует в нашем государстве", – сказал Владимир Зеленский.

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Олег Боярин уверен, что Украина должна поддерживать инвесторов, которые готовы создавать рабочие места с достойными условиями труда и заработной платой, чтобы украинцы не уезжали за границу, а оставались работать на Родине. По его мнению, наша страна может стать одним из лидеров по производству автомобилей мировых брендов. Глава государства отметил, что Украина должна иметь собственное производство и промышленность и не строить экономику исключительно на торговле или аграрном секторе.

"Если этого не будет, мы всегда будем отставать от других, а это не может быть нашим выбором. Поэтому промышленность будем поддерживать. А вот насчет форм такой поддержки нужно очень внимательно подумать, подойти к этому вопросу максимально рационально", – отметил Владимир Зеленский.

Президент предложил представителям автопрома совместно с Министерством инфраструктуры и Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства разработать стратегию развития автомобильной отрасли страны.

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