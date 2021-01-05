Ці швидкі, гарні та рідкісні автомобілі коштують від 1 мільйона доларів.

У 1990-х McLaren планував зробити 300 одиниць суперкара F1 – найдорожчого серійного автомобіля свого часу, а зупинився на сімдесят другому, оскільки попит був занадто низьким. Сьогодні ж мільйон, два мільйони доларів чи й більше вже здаються звичною річчю – колекціонери автомобілів підштовхнули галузь до цього, після того, як Bugatti відчинив ворота своїм Veyron. Розповімо, що є на ринку у 2021 році і скільки сьогодні коштують екзотичні спортивні автомобілі.

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Кожна модель у цьому списку відповідає наступним критеріям: має допуск на дороги загального користування, насправді може потрапити до гаража свого покупця в 2021 році (без багаторічних списків очікування), коштує від 1 мільйона доларів.

11. Nissan GT-R50 by Italdesign: 1 мільйон доларів

Italdesign належить VW Group, через Lamborghini. Студія Italdesign модернізувала Nissan GT-R Nismo 2021 року більшими турбонагнітачами, що забезпечують продуктивність мотора у 720 кінських сил. Японський спорткар також отримав нове шасі, а головне – отримав спеціально виготовлений вручну кузов. Сам автомобіль є присвятою 50-річчя моделі GT-R і його наклад обмежений 50 екземплярами.

10. McLaren Elva by MSO: 1,7 мільйони ​​доларів



Гаряча новинка від британського виробника – 800-сильний спідстер Elva пропонує можливість використання на дорозі та треку і на деяких ринках пропонується без лобового скла. Elva може зайняти місце у гаражі чи експозиції нового власника менш, ніж за 2 мільйони доларів і це значно вигідніше, порівняно з іншим новачком McLaren – шаблезубим Sabre.

9. Bentley Bacalar by Mulliner: 2 мільйони доларів



Bentley випустить кілька моделей обмеженої серії для своїх найвідданіших клієнтів через Mulliner і перша з них – Bacalar 2021 року. Наклад Bentley Bacalar обмежений 12 одиницями. Основою суперкара є Bentley Continental Convertible, що означає 650-сильний 6-літровий W12 з двома турбонаддувами під капотом і винятковість у кожній деталі. Так, Bacalar має більше 750 несерійних деталей, включаючи більше 40 карбонових.

8. Lotus Evija: 2,3 мільйона доларів



Перший електричний Lotus – це гіперкар потужністю 1972 кінські сили та складна система повного приводу. Електрокар здатен розганятись до 320 км/год, а першу сотню розмінює менш, ніж за 3 секунди. Заявлений запас ходу на одному заряді – 420 км.

7. Rimac C_Two: 2,4 мільйона доларів



C_Two – хорватський електричний гіперкар, від виробника, на якого покладаються Pininfarina, Porsche та Hyundai. Гіперкар стане першою глобальною серійною моделлю марки і зараз знаходиться лише за кілька місяців від офіційного дебюту.

Маючи 1914 кінських сил потужності, це найближчий конкурент Lotus Evija. Він же служить основою для італійського гіперкара Pininfarina Battista. Безсумнівно, Tesla буде стежити за цим автомобілем при розробці свого Roadster. Rimac збере півтори сотні таких машин і більшість з них вже розпродано.

6. Project One AMG: 2,7 мільйони ​​доларів



Цей гіперкар є носієм гібридного силового агрегату на основі 1,6-літрового V6 з боліду Льюїса Хемілтона W07 Hybrid F1 2016 року, адаптованого для дорожнього автомобіля. Project One оснащений силовою установкою з віддачею у 1000 кінських сил, якому допомагає активна аеросистема, відрегульована семикратним чемпіоном світу F1.

5. Aston Martin Valkyrie: 3 мільйони доларів



Гіперкар з атмосферним мотором Cosworth V12 та електродвигуном має всі інгредієнти, щоб стати монументальною машиною. Силова установка Валькірії генерує загальну потужність у 1130 кінських сил, які транслюються на задню вісь. Співвідношення маси до потужності у гіперкара практично 1:1.

4. Koenigsegg Jesko: 3 мільйони доларів



Перший чотиримісний автомобіль від Крістіана фон Кенігсегга – Gemera – оцінюється у 1,7 мільйона доларів. А Koenigsegg Jesko – наступник “найшвидшого автомобіля у світі” Agera RS, обійдеться як мінімум в три мільйони доларів.

3. Lamborghini Sián FKP 37: 3,6 мільйона доларів



Італійський виробник увірвався до світу лімітованих моделей ще з Veneno і з тих пір Lamborghini продовжує випускати особливі кузовні версії своїх машин. Обмежений до 63 одиниць, Sián FKP 37, названий на честь Фердинанда Піха, є найшвидшим автомобілем Lamborghini на сьогодні.

Гіперкар оснащений гібридною силовою системою на базі 6,5-літрового 785-сильного атмосферника V12, із компактним електромотором, вбудованим у семиступеневу автоматичну коробку передач. Замість традиційних акумуляторів використовуються суперконденсатори – втричі потужніші за літій-іонні батареї аналогічної маси. Загальна продуктивність установки має пікове значення 819 к.с., що досягається в момент прискорення.

2. Bugatti Chiron Pur Sport: 3,6 мільйона доларів



Марка Bugatti стійко асоціюється з автомобілями із семизначними цінниками. Chiron Pur Sport є однією з особливих ітерацій Chiron, причому не найдорожчою, адже ми вже знаємо про Centodieci, La Voiture Noire, Super Sport 300+ та Bolide, призначений лише для треку. Розпроданий Super Sport 300+ коштував 3,9 мільйона доларів, тоді як Pur Sport 2021 року можна придбати “зі знижкою” у 300 000 доларів.

1. Pagani Huayra Tricolore: 6,5 мільйона доларів



Тираж Pagani Huayra Tricolore обмежений символічними трьома екземплярами, тому аспект серійності цієї моделі є неоднозначним. Тим не менш, основою для лімітованої серії гіперкарів є Huayra BC Roadster, який відрізняється від Tricolore кількома дрібними дизайнерськими деталями. А якщо говорити про Huayra Roadster, то Pagani продала щонайменше 140 таких машин вартістю від 3,5 мільйонів доларів за кожну.