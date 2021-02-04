Также американский производитель анонсировал дебют еще более мощного Raptor R с мотором V8 в 2022 году.

Изменений в Ford F-150 Raptor 2021 модельного года хватило бы на смену поколений, однако это лишь масштабное обновление одного из самых популярных перфоманс-пикапов Америки.

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Силовая установка осталась от модели 2019 года, но новые функции, такие как полностью переработанная подвеска и 37-дюймовые заводские колеса.

"Raptor – оригинальный пикап для пустыни. Мы просто подняли его на другой уровень", – сказал Али Джаммул, директор программы автомобилей Ford Performance. "Совершенно новый Raptor сочетает в себе высокоскоростной внедорожный двигатель благодаря передовым технологиям и подключению, которые объединяются в уникальном построенном Ford Tough".

Наибольшей новостью является задняя подвеска Raptor, которая теперь имеет пружину с пятью звеньями, использует удлиненные тяговые рычаги и тягу Панара, а также внутренние байпасные амортизаторы Fox Live Valve со способностью двойного демпфирования. Новые пружины должны также существенно улучшить манеру движения Raptor на дороге, поддерживая его на уровне с 702-сильным TRX Ram.

Фото: Ford F-150 Raptor 2021 / Ford

Новый Raptor базируется на той же раме, что и базовый F-150, но усиленной специально для этой модели. Кроме того, Raptor получил несколько измененную заднюю часть рамы для размещения усиленной подвески.

Благодаря этой новой установке, общий ход подвески теперь составляет 14 дюймов спереди и 15 сзади (35,5 и 38,1 сантиметра соответственно). Это для Raptor со стандартными 35-дюймовыми шинами, а с опционными 37-дюймовыми колесами ходы подвески составляют 13 дюймов спереди и 14,1 – сзади (33 и 35,5 сантиметра).

Со стандартными 35-дюймовыми колесами клиренс пикапа составляет 30,5 сантиметра, угол приближения – 31 градус, угол вылета – 23,9 градуса и угол разрыва – 22,7 градуса. 37-дюймовые колеса обеспечивают дополнительные 2,8 сантиметра клиренса и некоторые улучшения геометрической проходимости.

Raptor получил стандартную систему полного привода с электронной блокировкой заднего дифференциала и опционной блокировкой дифференциала спереди. Как и в остальных из модельного ряда F-150, стандартная коробка передач – это 10-ступенчатый автомат, который здесь предлагается с режимом вождения на одну педаль.

Ford еще не раскрыл всех подробностей о силовом агрегате Raptor 2021 года. Известно, что под капотом пикапа скрывается модернизированный мотор твин-турбо 3.5 Ecoboost V6. Мощность и характеристики агрегата не называются, однако стандартный 3,5-литровый EcoBoost имеет мощность в 400 лошадиных сил и 691 ньютон-метр крутящего момента. В прошлый раз между базовым и высокопроизводительным вариантами этого двигателя наблюдался разрыв в 75 лошадиных сил. Для дополнительной спортивности Raptor имеет новую активную двойную выхлопную систему, которая способна работать тихо в режиме "хороший сосед".

Raptor R прибудет в 2022 году, но Ford не предоставил никаких деталей относительно его силовой установки, кроме того, что он получит мотор V8. Предполагается, что это может быть 5,2-литровый V8 с наддувом от Mustang Shelby GT500.

Внутри есть множество изысканных принадлежностей Raptor, начиная с уникального руля с замшевыми вставками контрастного цвета. Как и все F-150, Raptor получает новую информационно-развлекательную систему Sync 4. Все остальное оборудование в значительной мере перенесено из F-150, включая 2-киловаттный генератор Pro Power On Board для питания электроинструмента и электроники. Заметные исключения включают особые передние сиденья и систему помощи при парковке.

Комплектации и цены пикапа будут объявлены в конце весны. Ford заявляет, что производство должно начаться к концу второго квартала, а получать машины покупатели начнут в конце лета.