Також американський виробник анонсував дебют ще потужнішого Raptor R з мотором V8 у 2022 році.

Змін у Ford F-150 Raptor 2021 модельного року вистачило б на зміну поколінь, однак це лише масштабне оновлення одного з найпопулярніших перфоманс-пікапів Америки.

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Силова установка залишилась від моделі 2019 року, але нові функції, такі як повністю перероблена підвіска та 37-дюймові заводські колеса.

“Raptor – оригінальний пікап для пустелі. Ми просто підняли його на інший рівень”, – сказав Алі Джаммул, директор програми автомобілів Ford Performance. “Цілком новий Raptor поєднує в собі високошвидкісний позашляховий двигун завдяки передовим технологіям та підключенню, які поєднуються в унікальному побудованому Ford Tough”.

Найбільшою новиною є задня підвіска Raptor, яка тепер має пружину з п'ятьма ланками, що використовує подовжені тягові важелі та тягу Панара, а також внутрішні байпасні амортизатори Fox Live Valve зі здатністю подвійного демпфування. Нові пружини повинні також суттєво покращити манеру руху Raptor на дорозі, підтримуючи його на рівні з 702-сильним TRX Ram.

Фото: Ford F-150 Raptor 2021 / Ford

Новий Raptor базується на тій же рамі, що і базовий F-150, але посиленій спеціально для цієї моделі. Крім того, Raptor отримав дещо змінену задню частину рами для розміщення посиленої підвіски.

Завдяки цій новій установці, загальний хід підвіски тепер становить 14 дюймів спереду та 15 ззаду (35,5 та 38,1 сантиметр, відповідно). Це для Raptor зі стандартними 35-дюймовими шинами, а з опційними 37-дюймовими колесами ходи підвіски становлять 13 дюймів спереду і 14,1 – ззаду (33 та 35,5 сантиметрів).

Зі стандартними 35-дюймовими колесами кліренс пікапа становить 30,5 сантиметрів, кут наближення – 31 градус, кут вильоту – 23,9 градуса та кут розриву – 22,7 градуса. 37-дюймові колеса забезпечують додаткові 2,8 сантиметри кліренсу та деякі поліпшення геометричної прохідності.

Raptor отримав стандартну систему повного приводу з електронним блокуванням заднього диференціала та опційним блокуванням диференціалу спереду. Як і у решті модельного ряду F-150, стандартна коробка передач – це 10-ступінчатий автомат, який тут пропонується з режимом водіння на одну педаль.

Ford ще не розкрив усіх подробиць про силовий агрегат Raptor 2021 року. Наразі відомо, що під капотом пікапа ховається модернізований мотор твін-турбо 3.5 Ecoboost V6. Потужність та характеристики агрегата не називаються, однак стандартний 3,5-літровий EcoBoost має потужність у 400 кінських сил і 691 ньютон-метр крутного моменту. Минулого разу між базовим та високопродуктивним варіантами цього двигуна спостерігався розрив у 75 кінських сил. Для додаткової спортивності Raptor має нову активну подвійну вихлопну систему, котра здатна працювати тихо в режимі “добрий сусід”.

Raptor R прибуде у 2022 році, але Ford не надав жодних деталей щодо його силової установки, крім того, що він отримає мотор V8. Передбачається, що це може бути 5,2-літровий V8 з наддувом від Mustang Shelby GT500.

Всередині є безліч вишуканих приналежностей Raptor, починаючи з унікального керма з замшевими вставками контрастного кольору. Як і всі F-150, Raptor отримує нову інформаційно-розважальну систему Sync 4. Усе інше обладнання значною мірою перенесене з F-150, включаючи 2-кіловатний генератор Pro Power On Board для живлення електроінструменту та електроніки. Помітні винятки включають особливі передні сидіння та систему допомоги при паркуванні.

Комплектації та ціни пікапа будуть оголошені наприкінці весни. Ford заявляє, що виробництво має розпочатися до кінця другого кварталу, а отримувати машини покупці почнуть наприкінці літа.