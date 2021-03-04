Кросовер показав непогану маневреність та стійкість, хоча до еталонного рівня не дістався.

Hyundai Tucson нового покоління став революційним, завдяки новому дизайну, високотехнологічному салону та безлічі модернізованих систем безпеки. Експерти іспанського порталу km77 перевірили, як усе це працює, за допомогою “лосиного тесту”.

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Результати гібридного Tucson 2021 виявились неоднозначними. Початковий тест відбувався на швидкості 76 кілометрів на годину і Hyundai добре справлявся до останньої ділянки конусів, де зачепив один, що призвело до втрати кількох пунктів в оцінці. Експертам знадобилось більше 10 спроб, аби досягти успіху у виконанні маневру. Найкращим результатом для Tucson Hybrid став заїзд на швидкості 71 кілометр на годину.

Для порівняння, Jeep Compass, який трохи менший за новий Tucson, успішно пройшов лосиний тест на швидкості 79 кілометрів на годину. Volkswagen Tiguan та Subaru Forester зробили це з еталонною швидкістю 77 кілометрів на годину, а Toyota RAV4 Prime змогла закінчити випробування лише зі швидкістю 63 кілометри на годину.

Європейський Tucson Hybrid оснащений адаптивними амортизаторами, але навіть жорсткішого спортивного режиму було недостатньо, щоб пом'якшити надмірні заноси та залишитись у межах конусів. Згідно з відео, реакція транспортного засобу на раптові повороти була “безпечною та легко передбачуваною”. При цьому підвіска показала сильні результати в тесті на слалом – малі крени кузова та добру реакцію рульового управління.