У 2017 році французький виробник шин представив концептуальну шину Vision, створену з матеріалів вторинної переробки. З тих пір компанія розвивала цю ідею і тепер заявляє, що до 2050 року усі шини Michelin будуть виготовлятись із "відновлюваних, перероблених, біологічних або іншим чином екологічно чистих матеріалів".

Michelin показала відео-рецепт “приготування” екологічних шин Vision Airless Tire, знятий у стилі технологічного повар-шоу. У такий спосіб вироник шин також нагадав про “мішленівські зірки” для оцінки ресторанів високої кухні.

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П’ятизірковий рецепт шини потребує лише три інгридієнти: рослинні відходи, пластикові відходи та рештки відпрацьованих шин. Але готувати їх непросто. Подрібнення, змішування, запікання, дистиляція, дегідрація – це лише частина необхідних процесів. Але в результаті з’являється шина, яка має безліч переваг, порівняно зі знайомими нам чорними покришками.

На сьогодні середня шина, за даними National Geographic, складається з 19 відсотків натурального та 24 відсотків синтетичного каучуку. Решта шини включає в себе багато інших матеріалів, включаючи метал, а на виготовлення кожної автомобільної шини сьогодні потрібно близько 25 літрів оливи.

Michelin заявляє, що вже використовує 30 відсотків еко-матеріалів у своїх шинах, але планує збільшити їх до 100 відсотків до 2050 року. У складі шин нового покоління використовується біомаса з деревини, лушпиння рису, листя, стебел кукурудзи та інших рослинних відходів, перероблений стирол із пластмас, що знаходяться в упаковці, та чисті мономери, деконструйовані з ПЕТ-пластику.



Французька компанія отримала близько 10 000 патентів, що охоплюють проектування та виробництво шин нового покоління. Наразі ведуться розробки, які допоможуть покращать безпеку, довговічність, їздові та інші характеристики шин, одночасно допомагаючи зробити їх на 100% екологічними до 2050 року.

Разом з тим, шини нового покоління матимуть можливість відновлення своєї структури та зміни патерну протектора для використання на гарячому асфальті влітку та засніженій дорозі взимку. Причому зробити це можна буде буквально натисканням однієї кнопки на центральному дисплеї авто.