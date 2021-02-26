Пропозиція діє поки що у Китаї, але й в Україні є подібна пропозиція.

Китайська компанія Chery Automobile оголосила, що відтепер автомобілі Chery в КНР матимуть "Пожиттєву гарантію на двигуни для всіх моделей". Це стосується моделей Tiggo 8, Tiggo 7, Tiggo 5x (у нас Tiggo 4), Tiggo 3x (в Україні – Tiggo 2), Arrizo, а також всіх наступних моделей, які випускатиме на ринок компанія. Крім того, цією програмою зможуть скористатись покупці, які придбали автомобілі Chery з 1 січня 2020 року та відповідають деяким умовам.

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Chery Automobile першою серед китайських автовиробників почала випускати двигуни власної розробки у 2005 році під маркою ACTECO. Сьогодні загальна кількість двигунів Chery, яка була випущена з конвеєра, перевищила 8,8 мільйона одиниць. При цьому шість двигунів були удостоєні звання "Десятка найкращих двигунів Китаю". У майбутньому Chery продовжить впроваджувати енергоефективніші та екологічніші енергосистеми, включаючи двигуни 1,5TGDI та 2,0TGDI, оснащені технологією циклу Miller, та гібридні системи, оснащені провідними гібридними трансмісіями DHT.

Цікаво, що з 2009 року Chery самостійно розробила систему управління двигунами EMS та відмовилась від подібних систем Bosch, Continental, Delphi та Denso. Щоб бути впевнененим у якості, Chery проводить найбільш суворі тести перед запуском мотора у виробництво - на стенді двигуни працюють 30000 годин, а автомобілі - більше 5 мільйонів кілометрів. Двигуни Chery також експортуються до Сполучених Штатів Америки, Японії, Німеччини та інших країн, серед яких лише на ринку США до кінця 2020 року було продано понад 350 000 одиниць.

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У 2020 році щорічні продажі Chery Group склали 730 000 автомобілів, з них Chery Automobile продала 449 000 автомобілів, що на 8,6% більше у порівнянні з попереднім роком.

В Україні величезна гарантія на двигун у один мільйон кілометрів або десять років володіння надається лише на один мотор – 2.0TCI SQRD4T20 (він встановлюється на Tiggo 8 в комплектації Premium). На інші автомобілі та двигуни в Україні діє гарантія 5 років або 150 000 км пробігу (в залежності від того, що настане раніше).