Компанія "Сі Ей Автомотів" (входить до складу Корпорації УкрАВТО), офіційний дистриб'ютор автомобілів Chery в Україні, оголошує про початок дії спеціальних умов придбання автомобілів Chery за програмою "Chery Express Bonus". Відтепер ще більше можливостей розпочати підготовку до весняного сезону завчасно та придбати новий автомобіль Chery з вигодою до 50 000 гривень.

Автомобілі Chery стають ще доступніше із новою кредитною програмою “Chery Express Bonus”. Ця програма діє на придбання Chery Tiggo 2 з вигодою 30 000 грн.1 та Chery Tiggo 8 з вигодою 50 000 грн. в кредит за допомогою партнера програми – “КРЕДОБАНК” (входить в ТОП-20 найбільших українських банків) . Страховим партнером програми є СК “Експрес Страхування” (входить в ТОП-10 компаній за обсягами продажу КАСКО).

Chery Tiggo 2 – найдоступніший кросовер на ринку нових легкових авто в Україні2. Ціна стартує від 306 617 грн. ($ 10 900 в еквіваленті), а з урахуванням спеціальних умов кредитування – від 276 617 грн. ($ 9 835 в еквіваленті)3. Погодьтеся, вигідна пропозиція!

Chery Tiggo 8 – найбільший кросовер в модельному ряді бренду. З моменту старту продажу здобув велику кількість прихильників завдяки рисам свого дизайну, ходовим характеристикам та опціям в комплектаціях, що властиві радше автомобілям преміум-класу. На вибір – 5-ти або 7-ми місні версії, комплектації з бензиновими турбо-двигунами 1,5 л (147 к. с.) або 2,0 л (170 к. с.). Ціна стартує від 576 665 грн. ($ 20 500 в еквіваленті), а з урахуванням спеціальних умов кредитування – від 526 665 грн. ($18 736 в еквіваленті)4.

Головними перевагами придбання автомобіля в кредит за програмою “Chery Express Bonus” для клієнта є:

Перший внесок лише від 10% вартості авто, а строк кредитування до 84 місяців;

Річна ставка від 9,39% до 12,89%, щомісячні комісії відсутні;

Більш приваблива ціна на автомобіль з вигодою до 50 000 грн. 1 ;

; Зменшення початкових витрат на оформлення кредиту і авансового платежу;

Економія на вартості страхування КАСКО та державній реєстрації авто;

Ексклюзивна пропозиція – можливість поділити платіж КАСКО на дві частини (друга частина сплачується через півроку).

Поспішайте скористатись вигідними умовами від “Chery Express Bonus” Строк дії пропозиції регламентовано з 01.02.2021 по 31.03.2021 р., а кількість автомобілів обмежена5.

Чому споживачі обирають Chery в Україні?

Chery пропонує широкий вибір моделей класу SUV (кросоверів). Адже автомобілі саме цього класу домінують на ринку України.

Автомобілі Chery створені міжнародною командою професіоналів Центру Розвитку Chery (R&D) на чолі із всесвітньо відомим Кевіном Райсом, якого світ знає по роботі із брендами Mazda, BMW та ін.

Впевненість у високій якості кросоверів Chery, що демонструє, наприклад, гарантія на двигун Tiggo 8 2,0 л (170 к. с.) – 1 000 000 км або 10 років (в залежності від того, що настане раніше) . Така гарантійна політика – унікальна пропозиція на ринку нових легкових автомобілів в Україні!

Оптимальне співвідношення “якість-комплектація-ціна”, що підтверджує стрімке зміцнення позицій Chery в купівельних перевагах – 15-е місце серед бестселерів ринку нових легкових авто в Україні за результатами 2020 р. (за даними Асоціації “УКРАВТОПРОМ”).

І це лише деякі із беззаперечних конкурентних переваг Chery!

Команда "СІ ЕЙ АВТОМОТІВ" бажає Вам міцного здоров’я та приємних покупок авто в офіційній мережі Chery в Україні!

Дилерська мережа Chery в Україні

[1] Під вигодою за програмою «Chery Express Bonus» мається на увазі різниця між роздрібною ціною для автомобілів CHERY моделі Tiggo 2, та/або спеціальною ціною для моделі Tiggo 8 та спеціальною ціною цих моделей за програмою «Chery Express Bonus» станом на 01.02.2021 р. Кредит на придбання автомобіля CHERY за програмою «Chery Express Bonus»: Кредитує АТ «КРЕДОБАНК»: Ліцензія НБУ № 43 від 11.10.2011 року, запис №96 від 31 березня 1992 року в Державному реєстрі банків.

За програмою «Chery Express Bonus» в АТ «КРЕДОБАНК» діють кредитні програми «KREDO CHERY 1» та «KREDO CHERY 2», за якими Ви можете придбати автомобіль в кредит на наступних умовах: максимальна сума кредиту - 4 000 000,00 грн., строк кредитування - від 12 до 84 місяців, розмір першого внеску - від 10% вартості автомобіля, комісія за видачу кредиту від 1,99% від суми кредиту, відсоткова ставка – від 9,39% річних (за методом “факт/360” (фактична кількість днів у місяці, але умовно в році 360 (триста шістдесят) днів)), схема погашення кредиту – ануїтетна.

Реальна річна відсоткова ставка за кредитом буде залежати від індивідуальних умов кредитування та становить:

для автомобілів CHERY моделі Tiggo 2: від 25,89% річних (при строку кредитування до 84 місяців, першому внеску 10% вартості автомобіля і сумі кредиту – 900000 грн.) до 76,11% річних (при строку кредитування до 12 місяців, першому внеску 50% і сумі кредиту – 500000 грн.)

для автомобілів CHERY моделі Tiggo 8: від 26,09% річних (при строку кредитування до 72 місяців, першому внеску 10% вартості автомобіля і сумі кредиту – 900 000 грн.) до 77,05% річних (при строку кредитування до 12 місяців, першому внеску 50% вартості автомобіля і сумі кредиту – 500 000 грн.). Про детальні умови кредитування Ви можете дізнатися за телефоном: 0-800-500-850 (дзвінки в межах України (за винятком окупованих територій та АР Крим) зі стаціонарних та мобільних номерів телефонів безкоштовні) або на сайті https://kredobank.com.ua/ . Кредит надається у відділеннях Банку на всій території України за виключенням тимчасово окупованої території АР Крим та зони проведення ООС. Банк залишає за собою право змінювати умови кредитування.

Для отримання кредиту згідно з програмою «Chery Express Bonus» є обов’язковим придбання послуг страхування (КАСКО, ОСЦПВВНТЗ, страхування від нещасних випадків). Страховий партнер програми – ТДВ «Експрес Страхування». Ліцензії: АВ №429899 від 04.11.2008 р., АВ №594256 від 24.01.2012 р., АВ №429898 від 04.11.2008 р., видані Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України. Номер в Державному реєстрі фінансових установ - 11102251.

[2] «Найдоступніший на сьогоднішній день кросовер в Україні» - згідно.

[3] Спеціальна ціна станом на 01.02.2021 р. Ціни з урахуванням ПДВ. Всі розрахунки в гривнях. Зазначено еквівалент цін в доларах США на відповідну дату згідно середньозваженому курсу на міжбанківському ринку

[4] Спеціальна ціна станом на 01.02.2021 р. Ціни з урахуванням ПДВ. Всі розрахунки в гривнях. Зазначено еквівалент цін в доларах США на відповідну дату згідно середньозваженому курсу на міжбанківському ринку.

[5] Пропозиція діє з 01.02.2021 р. по 31.03.2021 р. на автомобілі CHERY Tiggo 2 та CHERY Tiggo 8 2019-2020 р.в. Кількість автомобілів обмежена. Виробник і продавець залишають за собою право без попереднього повідомлення змінювати комплектації і ціни на автомобілі. Актуальні ціни уточнюйте в салонах офіційних дилерів.

[6] Гарантія на автомобіль Chery Tiggo 8 - 5 років або 150 000 км пробігу в залежності від того, що настане раніше, на двигун 2.0TCI SQRD4T20 (Tiggo 8 в комплектації Premium) 10 років або 1 000 000 км пробігу в залежності від того, що настане раніше. Детальні умови гарантії та обмеження вказані в сервісній документації.