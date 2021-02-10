Компания "Си Эй Автомотив" (входит в состав Корпорации УкрАВТО), официальный дистрибьютор автомобилей Chery в Украине, объявляет о начале действия специальных условий приобретения автомобилей Chery по программе "Chery Express Bonus". Теперь еще больше возможностей начать подготовку к весеннему сезону заранее и приобрести новый автомобиль Chery с выгодой до 50 000 гривен.

Автомобили Chery становятся еще доступнее с новой кредитной программой "Chery Express Bonus". Эта программа действует на приобретение Chery Tiggo 2 с выгодой 30 000 грн.1 и Chery Tiggo 8 с выгодой 50 000 грн. в кредит с помощью партнера программы – "Кредобанк" (входит в ТОП-20 крупнейших украинских банков). Страховым партнером программы является СК "Экспресс Страхование" (входит в ТОП-10 компаний по объемам продаж КАСКО).

Chery Tiggo 2 – самый доступный кроссовер на рынке новых легковых авто в Украине2. Цена стартует от 306 617 грн. ($ 10 900 в эквиваленте), а с учетом специальных условий кредитования – от 276 617 грн. ($ 9 835 в эквиваленте)3. Согласитесь, выгодное предложение!

Chery Tiggo 8 – самый большой кроссовер в модельном ряду бренда. С момента старта продаж получил большое количество поклонников благодаря чертам своего дизайна, ходовым характеристикам и опциям в комплектациях, которые присущи скорее автомобилям премиум-класса. На выбор – 5-ти или 7-ми местные версии, комплектации с бензиновыми турбо-двигателями 1,5 л (147 л. с.) или 2,0 л (170 л. с.). Цена стартует от 576 665 грн. ($ 20 500 в эквиваленте), а с учетом специальных условий кредитования – от 526 665 грн. ($ 18 736 в эквиваленте)4.

Главными преимуществами приобретения автомобиля в кредит по программе "Chery Express Bonus" для клиента:

Первый взнос всего от 10% стоимости авто, а срок кредитования до 84 месяцев;

Годовая ставка от 9,39% до 12,89%, ежемесячные комиссии отсутствуют;

Более привлекательная цена на автомобиль с выгодой до 50 000 грн. 1 ;

; Уменьшение первоначальных затрат на оформление кредита и авансового платежа;

Экономия на стоимости страхования КАСКО и регистрации авто;

Эксклюзивное предложение – возможность разделить платеж КАСКО на две части (вторая часть уплачивается через полгода).

Спешите воспользоваться выгодными условиями от "Chery Express Bonus" Срок действия предложения регламентирован с 01.02.2021 по 31.03.2021 г., а количество автомобилей ограничено5.

Почему потребители выбирают Chery в Украине?

Chery предлагает широкий выбор моделей класса SUV (кроссоверов). Ведь автомобили именно этого класса доминируют на рынке Украины.

Автомобили Chery созданы международной командой профессионалов Центра Развития Chery (R&D) во главе со всемирно известным Кевином Райсом, которого мир знает по работе с брендами Mazda, BMW и др.

Уверенность в высоком качестве кроссоверов Chery, демонстрирует, например, гарантия на двигатель Tiggo 8 2,0 л (170 л. с.) – 1 000 000 км или 10 лет (в зависимости от того, что наступит раньше). Такая гарантийная политика – уникальное предложение на рынке новых легковых автомобилей в Украине!

Оптимальное соотношение "качество-комплектация-цена", что подтверждает стремительное укрепление позиций Chery в покупательских предпочтениях – 15-е место среди бестселлеров рынка новых легковых авто в Украине по результатам 2020 года (по данным ассоциации "Укравтопром").

И это лишь некоторые из неоспоримых конкурентных преимуществ Chery!

Команда "Си Эй Автомотив" желает Вам крепкого здоровья и приятных покупок авто в официальной сети Chery в Украине!

Дилерская сеть Chery в Украине

[1] Под выгодой по программе “Chery Express Bonus” подразумевается разница между розничной ценой для автомобилей CHERY модели Tiggo 2, и/или специальной ценой для модели Tiggo 8 и специальной ценой этих моделей по программе "Chery Express Bonus" на 01.02 .2021 г. Кредит на приобретение автомобиля CHERY по программе "Chery Express Bonus": Кредитует АО "Кредобанк": Лицензия НБУ № 43 от 11.10.2011 года, запись №96 от 31 марта 1992 года в Государственном реестре банков.

По программе "Chery Express Bonus" в АО "Кредобанк" действуют кредитные программы "KREDO CHERY 1" и "KREDO CHERY 2", по которым Вы можете приобрести автомобиль в кредит на следующих условиях: максимальная сумма кредита – 4 000 000,00 грн. , срок кредитования – от 12 до 84 месяцев, размер первого взноса – от 10% стоимости автомобиля, комиссия за выдачу кредита от 1,99% от суммы кредита, процентная ставка – от 9,39% годовых (по методу "факт/360" (фактическое количество дней в месяце, но условно в году 360 (триста шестьдесят) дней)), схема погашения кредита – аннуитетная.

Реальная годовая процентная ставка по кредиту будет зависеть от индивидуальных условий кредитования и составляет:

для автомобилей CHERY модели Tiggo 2 от 25,89% годовых (при сроке кредитования до 84 месяцев, первоначальном взносе 10% стоимости автомобиля и сумме кредита – 900 000 грн.) до 76,11% годовых (при сроке кредитования до 12 месяцев, первом взносе 50% и сумме кредита – 500 000 грн.)

для автомобилей CHERY модели Tiggo 8 от 26,09% годовых (при сроке кредитования до 72 месяцев, первоначальном взносе 10% стоимости автомобиля и сумме кредита – 900 000 грн.) до 77,05% годовых (при сроке кредитования до 12 месяцев, первоначальном взносе 50% стоимости автомобиля и сумме кредита – 500 000 грн.). Подробные условия кредитования Вы можете узнать по телефону: 0-800-500-850 (звонки в пределах Украины (за исключением оккупированных территорий и АР Крым) со стационарных и мобильных номеров телефонов бесплатные) или на сайте https://kredobank.com.ua/ . Кредит предоставляется в отделениях Банка по всей территории Украины, за исключением временно оккупированной территории АР Крым и зоны проведения ООС. Банк оставляет за собой право изменять условия кредитования.

Для получения кредита по программе "Chery Express Bonus" является обязательным приобретение услуг страхования (КАСКО, ОСАГО, страхование от несчастных случаев). Страховой партнер программы – ОДО "Экспресс Страхование". Лицензии: АВ №429899 от 04.11.2008 г.., АВ №594256 от 24.01.2012 г.., АВ №429898 от 04.11.2008 г.., Выданные Государственной комиссией по регулированию рынков финансовых услуг Украины. Номер в Государственном реестре финансовых учреждений – 11102251.

[2] "Самый доступный на сегодняшний день кроссовер в Украине" – согласно.

[3] Специальная цена по состоянию на 01.02.2021 г.. Цены с учетом НДС. Все расчеты в гривнах. Указан эквивалент цен в долларах США на соответствующую дату согласно средневзвешенному курсу на межбанковском рынке.

[4] Специальная цена по состоянию на 01.02.2021 г.. Цены с учетом НДС. Все расчеты в гривнах. Указан эквивалент цен в долларах США на соответствующую дату согласно средневзвешенному курсу на межбанковском рынке.

[5] Предложение действует с 01.02.2021 г. по 31.03.2021 г. На автомобили CHERY Tiggo 2 и CHERY Tiggo 8 2019-2020 г.в. Количество автомобилей ограничено. Производитель и продавец оставляют за собой право без предварительного уведомления изменять комплектации и цены на автомобили. Актуальные цены уточняйте в салонах официальных дилеров.

[6] Гарантия на автомобиль Chery Tiggo 8 – 5 лет или 150 000 км пробега в зависимости от того, что наступит раньше, на двигатель 2.0TCI SQRD4T20 (Tiggo 8 в комплектации Premium) 10 лет или 1 000 000 км пробега в зависимости от того , что наступит раньше. Подробные условия гарантии и ограничения указаны в сервисной документации.