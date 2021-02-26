Предложение действует пока в Китае, но и в Украине есть подобное предложение.

Китайская компания Chery Automobile объявила, что отныне автомобили Chery в КНР будут иметь "пожизненную гарантию на двигатели для всех". Это касается моделей Tiggo 8, Tiggo 7, Tiggo 5x (у нас Tiggo 4), Tiggo 3x (в Украине – Tiggo 2), Arrizo, а также всех последующих моделей, которые будет выпускать на рынок компания. Кроме того, этой программой смогут воспользоваться покупатели, которые приобрели автомобили Chery с 1 января 2020 года и соответствуют некоторым условиям.

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Chery Automobile первой среди китайских автопроизводителей начала выпускать двигатели собственной разработки в 2005 году под маркой ACTECO. Сегодня общее количество двигателей Chery, которая была выпущена с конвейера, превысила 8,8 миллиона единиц. При этом шесть двигателей были удостоены звания "Десятка лучших двигателей Китая". В будущем Chery продолжит внедрять энергоэффективные и экологичнее энергосистемы, включая двигатели 1,5TGDI и 2,0TGDI, оснащенные технологией цикла Miller, и гибридные системы, оснащенные ведущими гибридными трансмиссиями DHT.

Интересно, что с 2009 года Chery самостоятельно разработала систему управления двигателями EMS и отказалась от подобных систем Bosch, Continental, Delphi и Denso. Чтобы быть впевнененим в качестве, Chery проводит наиболее строгие тесты перед запуском двигателя в производство – на стенде двигатели работают 30 тысяч часов, а автомобили – более 5 миллионов километров. Двигатели Chery также экспортируются в Соединенные Штаты Америки, Японию, Германию и другие страны, среди которых только на рынке США до конца 2020 года было продано более 350 тысяч единиц.

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В 2020 году ежегодные продажи Chery Group составили 730 тысяч автомобилей, из них Chery Automobile продала 449 тысяч автомобилей, что на 8,6% больше по сравнению с предыдущим годом.

В Украине огромное гарантия на двигатель в один миллион километров или десять лет владения предоставляется только на один мотор – 2.0TCI SQRD4T20 (он устанавливается на Tiggo 8 в комплектации Premium). На другие автомобили и двигатели в Украине действует гарантия 5 лет или 150 тысяч км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше).