Он имеет название JETOUR.

JETOUR – суббренд давно знакомой на рынке Украины компании Chery Automobile Co. Ltd. создан в 2018 году подразделением холдинга Chery Commercial Vehicle Company и рассчитан на более молодую аудиторию. JETOUR будет представлена семейством кроссоверов.

Название бренда состоит из двух китайских иероглифов, которые происходят из классической китайской литературы и означают “успешная карьера” и “мир возвращается в одно и то же место, но разными путями”. JET + TOUR, переводится буквально как “удобное путешествие”, что соответствует философии бренда.

В Китае пока что существует три модели JETOUR – X70, Х90 и Х95. Однако формирование модельного ряда марки завершится лишь в 2022 году.

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В Украине сейчас модельный ряд бренда будет представлен одной моделью автомобиля – кроссовером JETOUR X70. Это семиместный автомобиль, построенный на платформе Chery Tiggo 8. Он комплектуется 1,5-литровым бензиновым турбо-двигателем с системой изменения фаз газораспределения мощностью 147 л.с. и крутящим моментом в 210 Нм. Коробка передач – 5-ти ступенчатая механическая или 8-ми ступенчатая автоматическая.

Габариты автомобиля (длина – 4 735 мм, ширина 1 900 мм, высота 1 710 мм, колесная база – 2 720 мм), высокий клиренс 200 мм, независимая подвеска, дисковые тормоза в сочетании с техническим оснащением свидетельствуют о принадлежности модели к классу среднеразмерных кроссоверов.

Гарантия на авто будет обеспечиваться в течение 4 лет или 100 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.

В интерьере автомобиля – 12,3-дюймовая панель приборов, электронный кондиционер и подогрев передних сидений, панорамная камера 360°, система помощи при парковке, предупреждение о выезде из полосы движения, мониторинга слепых зон и тому подобное.

Импортер обещает, что цена на новый кроссовер будет очень привлекательной. Больше информации обещают 17 ноября, после онлайн-презентации модели. Учитывая, что стоимость одноплатформенного Chery Tiggo 8 составляет от 20 500 долл. США, можно ожидать, что новинка будет дешевле 20 тысяч долларов. Впрочем, сегодня даже корейские кроссоверы имеют схожую цену (правда, они немного меньше по габаритам).

Автомобили в Украине будут реализовываться в дилерской сети “Си Эй Автомотив”, которая сейчас насчитывает 41 дилерский центр и реализует автомобили Chery.

Напомним, что “УкрАвто” интриговала появлением нового бренда, однако вряд ли это JETOUR.