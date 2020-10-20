Корпорация заявила о подписании дистрибьюторского договора с одной азиатской компанией.

Ассоциация “Укравтопром” сообщила, что корпорация “УкрАвто” осенью 2020 года получит статус официального дистрибьютора нового автомобильного бренда. “Речь идет об автомобилях азиатского бренда, который ранее был представлен в Украине и пользовался стабильной популярностью”, – говорится в сообщении.

“Наша уверенность в успехе нового проекта подкреплена уже существующим положительным опытом эксплуатации автомобилей данного бренда тысячами владельцев в Украине. Скоро мы раскроем подробности проекта и объявим конкурс на дилерство, для формирования сервисно-сбытовой сети, которая будет покрывать всю Украину”, – отметил заместитель главы Правления Корпорации “УкрАвто” Вахтанг Васадзе.

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