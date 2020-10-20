Корпорація заявила про підписання дистриб'юторського договору з однією азійською компанією.

Асоціація "Укравтопром" повідомила, що корпорація "УкрАвто" восени 2020 року отримає статус офіційного дистриб’ютора нового автомобільного бренду. "Йдеться про автомобілі азіатського бренду, який раніше був представлений в Україні і користувався стабільною популярністю", – говориться в повідомленні.

"Наша впевненість в успіху нового проекту підкріплена вже існуючим позитивним досвідом експлуатації автомобілів даного бренду тисячами власників в Україні. Незабаром ми розкриємо подробиці проекту і оголосимо конкурс на дилерство, для формування сервісно-збутової мережі, що покриватиме всю Україну", – зазначив заступник Голови Правління Корпорації “УкрАвто” Вахтанг Васадзе.

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