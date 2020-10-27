Він має назву JETOUR.

JETOUR – суббренд давно знайомої на ринку України компанії Chery Automobile Co. Ltd., створений у 2018 році підрозділом холдингу Chery Commercial Vehicle Company і розрахований на більш молоду аудиторію. JETOUR буде представлена сімейством кросоверів.

Назва бренду складається з двох китайських ієрогліфів, що походять із класичної китайської літератури та означають “успішна кар’єра” та “Світ повертається в одне і те ж місце, але різними шляхами”. JET + TOUR, перекладається буквально як “зручна подорож”, що відповідає філософії бренду.

В Китаї поки що існує три моделі JETOUR – X70, Х90 та Х95. Однак формування модельного ряду марки завершиться лише у 2022 році.

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В Україні наразі модельний ряд бренд буде представлено однією моделлю автомобіля – кросовером JETOUR X70. Це семимісний автомобіль, побудований на платформі від Chery Tiggo 8. Він комплектується 1,5-літровим бензиновим турбо-двигуном з системою зміни фаз газорозподілу потужністю 147 к.с. і крутним моментом у 210 Нм. Коробка передач – 5-ти ступенева механічна або 8-ми ступенева автоматична.

Габарити автомобіля (довжина – 4735 мм, ширина 1900 мм, висота 1710 мм, колісна база 2720 мм), високий кліренс 200 мм, незалежна підвіска, дискові гальма в поєднанні із технічним оснащенням свідчать про приналежність моделі до класу середньорозмірних кросоверів.

Гарантія на авто забезпечуватиметься протягом 4 років або 100 000 км пробігу, в залежності від того, що настане раніше.

В інтер’єрі автомобіля – 12,3-дюймова панель приладів, електронний кондиціонер та підігрів передніх сидінь, панорамна камера 360°, система допомоги при паркуванні, попередження про виїзд зі смуги руху, моніторингу сліпих зон тощо.

Імпортер обіцяє, що ціна на новий кросовер буде дуже привабливою. Більше інформації обіцяють 17 листопада, після онлайн-презентації моделі. Враховуючи, що вартість одноплатформенного Chery Tiggo 8 становить від 20 500 дол. США, можна очікувати, що новинка буде дешевшою за 20 тисяч доларів. Втім, сьогодні навіть корейські кросовери мають схожу ціну (щоправда, вони трохи менші за габаритами).

Автомобілі в Україні будуть реалізовуватись у дилерській мережі “Сі Ей Автомотів”, що наразі нараховує 41 дилерський центр та реалізує автомобілі Chery.

Нагадаємо, що “УкрАвто” інтригувала появою нового бренду, однак навряд чи це JETOUR.