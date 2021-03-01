В 2017 году французский производитель шин представил концептуальную шину Vision, созданную из материалов вторичной переработки. С тех пор компания развивала эту идею и теперь заявляет, что к 2050 году все шины Michelin будут изготавливаться из "возобновляемых, переработанных, биологических или иным образом экологически чистых материалов".

Michelin показала видео-рецепт “приготовления” экологичных шин Vision Airless Tire, снятый в стиле технологического повар-шоу. Таким образом производитель шин также напомнил о "мишленовских звездах" для оценки ресторанов высокой кухни.

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Пятизвездочный рецепт шины требует только три ингредиента: растительные отходы, пластиковые отходы и остатки отработанных шин. Но готовить их непросто. Измельчение, смешивание, запекание, дистилляция, дегидрация – это лишь часть необходимых процессов. Но в результате появляется шина, у которой множество преимуществ по сравнению со знакомыми нам черными покрышками.

В настоящее время средняя шина, по данным National Geographic, состоит из 19 процентов натурального и 24 процентов синтетического каучука. Остальные шины включают в себя много других материалов, включая металл, а на изготовление каждой автомобильной шины сегодня требуется около 25 литров масла.

Michelin заявляет, что уже использует 30 процентов эко-материалов в своих шинах, но планирует увеличить их до 100 процентов к 2050 году. В составе шин нового поколения используется биомасса из древесины, шелухи риса, листьев, стеблей кукурузы и других растительных отходов, переработанный стирол из пластмасс, находящихся в упаковке, и чистые мономеры, деконструированные с ПЭТ-пластика.

Французская компания получила около 10 000 патентов, охватывающих проектирование и производство шин нового поколения. Сейчас ведутся разработки, которые помогут улучшить безопасность, долговечность, ездовые и другие характеристики шин, одновременно помогая сделать их на 100% экологичными к 2050 году.

Вместе с тем шины нового поколения будут иметь возможность восстановления своей структуры и изменения паттерна протектора для использования на горячем асфальте летом и заснеженной дороге зимой. Причем сделать это можно будет буквально нажатием одной кнопки на центральном дисплее авто.