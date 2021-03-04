Кроссовер показал неплохую маневренность и устойчивость, хотя до эталонного уровня не добрался.

Hyundai Tucson нового поколения стал революционным, благодаря новому дизайну, высокотехнологичному салону и множеству модернизированных систем безопасности. Эксперты испанского портала km77 проверили, как все это работает, с помощью "лосиного теста".

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Результаты гибридного Tucson 2021 оказались неоднозначными. Начальный тест проходил на скорости 76 километров в час и Hyundai хорошо справлялся до последнего участка конусов, где зацепил один, что привело к потере нескольких пунктов в оценке. Экспертам понадобилось более 10 попыток, чтобы достичь успеха в выполнении маневра. Лучшим результатом для Tucson Hybrid стал заезд на скорости 71 километр в час.

Для сравнения, Jeep Compass, который немного меньше нового Tucson, успешно прошел лосиный тест на скорости 79 километров в час. Volkswagen Tiguan и Subaru Forester сделали это с эталонной скоростью 77 километров в час, а Toyota RAV4 Prime смогла закончить испытания только со скоростью 63 километра в час.

Европейский Tucson Hybrid оснащен адаптивными амортизаторами, но даже жесткого спортивного режима было недостаточно, чтобы смягчить чрезмерные заносы и остаться в пределах конусов. Согласно видео, реакция транспортного средства на внезапные повороты была "безопасной и легко предсказуемой". При этом подвеска показала сильные результаты в тесте на слалом – малые крены кузова и хорошую реакцию рулевого управления.