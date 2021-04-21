Дизайн корейського мінівена викликає асоціації з космосом, салон вражає багатством, а в багажник вміщується одна тендітна дівчина, згідно з цим відео від каналу Motorgraph World.

Мінівени – це автомобілі, орієнтовані на сім’ю і створені для перевезення більшої кількості людей, ніж може вмістити седан чи універсал. Та останнім часом автомобілі цього класу стають все більш розкішними і одним з найновіших представників цього сегменту став Hyundai Staria, який у повній мірі демонструє концепцію “розкішного мінівена”.

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Staria привносить у свій клас справді свіжу естетику. Масивна фасадна панель з решіткою і інтегрованими фарами розміщена знизу, а денні ходові вогні являють собою суцільну світлову смугу, що проходить зверху. Чисті лінії кузову формують масивний силует мінівена, що стоїть на 18-дюймових колесах, а прямолінійні діодні ліхтарі на кормі підкреслюють габарити та стиль машини.

Та справді вражаючим виявився інтер’єр мінівена. Кабіна оснащена повністю цифровою інформаційною панеллю, інформаційно-розважальною системою з великим екраном і сенсорними кнопками органів управління.

Пасажири задніх крісел не будуть розчаровані, оскільки Hyundai не забув про них. Staria буде доступний у версіях для комерційного і приватного використання, з салоном на 2–11 посадочних місць. У семимісного виконання Staria є комфортні роздільні крісла на другому ряду, а у дев’ятимісному салоні можна розвернути крісла другого ряду на 180 градусів. Фонове підсвічування пропонує на вибір 64 відтінків і підсвічує двері, підлогу і багажник.

Фото: Hyundai Staria 2021 / Hyundai

Звичайно, Staria – не найрозкішніший мікроавтобус у світі, але він має чимало правильно підібраних рішень вже у базовому оснащенні і ще більше в опціях.