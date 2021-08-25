Среди наград – два титула "лучший из лучших" и 15 знаков отличия "победитель", но ни одна из них не была получена за дизайн автомобиля Hyundai.

Экспертное жюри конкурса Red Dot оценило все технологические кампании на рынке и признало Little Big e-Motion от Hyundai Motor “лучшим из лучших” в категории “Фильмы и анимация”.

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Кампания Little Big e-Motion была основана на технологии Hyundai Emotion Adaptive Vehicle Control, которая помогает маленьким пациентам переходить с больничных коек в процедурные комнаты и обратно. Эта же технология была отмечена серебром на Нью-Йоркском фестивале рекламы 2021 года.

Еще один титул “лучший из лучших” Hyundai получил в категории “Интерфейсы и взаимодействие”. Награду получил дизайн мультимедийного комплекса Jong-e для электромобилей Hyundai, который впервые был применен в IONIQ 5. Графический пользовательский интерфейс (GUI) системы Jong-e позволяет настроить атмосферу в салоне, выбрав мягкие, изысканные, или яркие оттенки подсветки с дизайнерскими элементами в стиле “параметрических пикселей”, которые визуально повторяют решения, использованные для наружных огней модели IONIQ 5.

Пятнадцать других кампаний и дизайнов от Hyundai были награждены в семи категориях Red Dot Design Awards за бренды и коммуникационный дизайн. Кампания Hyundai “Это мы”, которая демонстрирует надежду и солидарность в преодолении COVID-19, победила в категории “Фильмы и анимация”.

Фото: Hyundai получил 17 наград от Red Dot Awards / Hyundai

Тематический дизайн Aqua информационно-развлекательной системы Hyundai также получил награду Red Dot Award, что является вторым отличием в этом году за этот же элемент, после того, как она получила награду iF Design Award.

Творческие команды Hyundai также были награждены за свои рекламные кампании, такие как Q Ambient для London Eye, а также за кампанию H2U.