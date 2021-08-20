Оружие предназначено для войны со скукой и серой обыденностью. И это надувные шарики с водой.

В рекламном мини-фильме американского представительства Audi USA собрали целую плеяду известных автомобильных персоналий: Вальтер Рорль, Ганс-Иоахим Штук, Даг деМуро, Херли Хейвуд, Том Кристенсен.

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Легендарные личности из мира автоспорта появляются в видео с не менее знаменитыми спортивными автомобилями Audi. Так, Вальтер Рорль прибывает в коттеджный городок на легендарном раллийном болиде Quattro S1 группы В, Ханс-Йоахим Штук – на Audi 90 Quattro IMSA GTO, а Даг ДеМуро пытается рассказать о своем универсал RS 2 Avant, Том Кристенсен появляется в своем прототипе Audi R18 Le Mans Prototype, Херли Хейвуд красуется в болиде 90 IMSA GTO.

Также в ролике можно увидеть еще несколько знаковых для Audi спорткаров, включая Auto Union Type C, Audi Sport Quattro и почти каждый современный автомобиль из линейки RS и несколько электромобилей. А еще целый рой дронов, как у концепта электрокара Audi AI:TRAIL Quattro. Сам концептуальный внедорожник также появляется в кадре в сопровождении пары других концептов.