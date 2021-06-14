Электрический кросс-хэтчбек производит то, на что вряд ли способны обычные внедорожники.

Маркетологи Porsche превзошли себя с релизом последнего видео, в котором Taycan Cross Turismo демонстрирует, что этому электрокару безразлично на экстремальные температуры и не очень ровную дорогу. Ролик был создан при помощи съемки с дронов под управлением лучшего дронооператора в YouTube Johnny FPV.

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Многие потенциальные владельцы хотели бы знать больше о силовой установке электрокара, особенно о том, как она работает в экстремальных температурных условиях. Чтобы ответить на это вопрос, Porsche использовала две трассы для дрифта на бездорожье, аэростат, собачью упряжку, верблюдов, один Taycan Cross Turismo, опытного пилота и одного очень умелого оператора, который виртуозно управляет мультикоптером.

Хэтчбек, универсал, кроссовер – все эти типы машин объединены в электрокаре Taycan Cross Turismo, который отправили за полярный круг в Финляндии и в пустыню в Арабских Эмиратах.

Фото: проект Drive2Extremes: Taycan Cross Turismo x Johnny FPV / Porsche

В обоих случаях, и на снегу, и на песке, в управлении водителю помогает векторизация крутящего момента на каждое колесо. Полный привод, реализованный с помощью двигателя на каждой оси электрокара, предоставляет дополнительные преимущества. При этом, при необходимости, Taycan CT прекрасно дрифтует. Мощность силовой установки варьируется от 380 до 761 лошадиных сил, а крутящий момент топовой версии превышает 1000 ньютон-метров.

В Украине Porsche Taycan Cross Turismo с запасом хода 389 – 456 километров стоит от 2 823 815 гривен. Топовое исполнение Taycan Turbo S Cross Turismo с ускорением до сотни за 2,9 секунды обойдется от 5 548 780 гривен.