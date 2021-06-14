Електричний крос-хетчбек виробляє те, на що навряд чи здатні звичайні позашляховики.

Маркетологи Porsche перевершили себе з релізом останнього відео, в якому Taycan Cross Turismo демонструє, що цьому електрокару байдуже на екстремальні температури та не дуже рівну дорогу. Ролик був створений за допомогою зйомки з дронів під управлінням кращого дроно-оператора з YouTube Johnny FPV.

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Багато потенційних власників хотіли б знати більше про силову установку електрокара, особливо про те, як вона працює в екстремальних температурних умовах. Щоб відповісти на це питання, Porsche використала дві траси для дрифту на бездоріжжі, аеростат, собачу упряжку, верблюдів, один Taycan Cross Turismo, досвідченого пілота та одного дуже умілого оператора, який віртуозно керує мультикоптером.

Хетчбек, універсал, кросовер – усі ці типи машин об’єднано в електрокарі Taycan Cross Turismo, який відправили за полярне коло у Фінляндії та в пустелю в Арабських Еміратах.

Фото: проєкт Drive2Extremes: Taycan Cross Turismo x Johnny FPV / Porsche

В обох випадках, і на снігу, і на піску, в управлінні водієві допомагає векторизация крутного моменту на кожне колесо. Повний привід, реалізований за допомогою двигуна на кожній осі електрокара, надає додаткових переваг. При цьому, за потреби, Taycan CT чудово дрифтує. Потужність силової установки варіюється від 380 до 761 кінських сил, а крутний момент топової версії перевищує 1000 ньютон-метрів.

В Україні Porsche Taycan Cross Turismo з запасом ходу 389–456 кілометрів коштує від 2 823 815 гривень. Топове виконання Taycan Turbo S Cross Turismo з прискоренням до сотні за 2,9 секунди обійдеться від 5 548 780 гривень.