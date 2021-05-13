Німецький виробник спортивних автомобілів нещодавно поділився фотографіями та відео тестового прототипа електричного Macan з полігону, а ентузіасти вже використали їх для реалістичних рендерів, які показують дизайн майбутньої моделі.

Після успішного запуску повністю електричного чотиридверного Taycan, марка Porsche готує до виходу на ринок другу батарейну модель – Macan EV, продажі якого мають розпочатись наступного року.

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Два дні тому Porsche Macan EV продемонстрували в камуфляжі, а студія Sugar Design вирішила спробувати видалити затемнюючі елементи, щоб переглянути цей новаторський позашляховик.

Як і Taycan, кросовер буде використовувати 800-вольтову архітектуру, яка виявилася чудовою для подолання розриву між спортивними автомобілями та електромобілями. Вважається, що буде принаймні одна версія Turbo з двома електромоторами і потужністю 500 кінських сил.

BMW, Audi та Mercedes мають повністю електричні моделі позашляховиків. Але вони не стали хітами, через сукупність факторів. EQC, наприклад, пропонує розкішний інтер’єр, а Audi e-tron S Sportback – добре прискорення. Але Macan повинен поєднати все в одному автомобілі.

Фото: рендери та офіційні фото Porsche Macan EV / sugardesign_1 / Porsche

Виробник заявляє, що Macan EV стане найспортивнішою моделлю у своєму сегменті не лише завдяки тому, як він прискорюється, але і відчуттю, яке водій матиме за кермом.

На цій комп’ютерній візуалізації Macan EV виглядає, як абсолютно новий продукт, не дуже схожий на звичайний Macan і з деякими рисами Taycan, а дах у кросовера купеподібний.