Лінійка електрокарів IONIQ поступово розширюється і слідом за моделями під номерами 5 і 6 південнокорейський бренд готує наступну з індексом 7.

Компанія Hyundai спочатку планувала вихід позашляхової моделі IONIQ 7 у 2024 році, однак після того, як виробник переглянув свою стратегію, ринковий дебют “Сімки” призначений на 2023 рік.

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Згідно з останніми повідомленнями з Південної Кореї, Hyundai планує продавати IONIQ 7 не лише на домашньому ринку, зокрема підтверджений вихід на ринок Північної Америки. Цей факт вказує на те, що IONIQ 7, швидше за все, буде поставлятися з новими акумуляторами від SK Innovation.

IONIQ 7 використовує ту ж платформу, що й IONIQ 5 та 6 – глобальну модульну архітектуру для електрокарів E-GMP. Спеціально розроблена для електромобілів платформа передбачає здатність надшвидкої зарядки. Зарядити батарею електрокара до 80 відсотків можна всього за 18 хвилин, завдяки 800-вольтовій напрузі акумулятора та зарядній потужності 350 кВт. Передбачається, що запас ходу у великого кросовера становитиме 550–630 кілометрів.

Очікується, що при запуску IONIQ 7 матиме найсучасніші технології безпеки та технологій, як-от магістральний автопілот, який являє собою систему 3-го рівня автономності. Безумовно, усі нові функції, нещодавно випущеного IONIQ 5, будуть доступні для великого позашляховика: дзеркала-камери, навігація з доповненою реальністю або дах із сонячними панелями.

Фото: IONIQ 7 від Hyundai / Motorsjason, Hyundai