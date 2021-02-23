Електричний хетчбек з високим кліренсом виглядає, як концепт, але це вже серійна модель.

Південнокорейська марка позиціонує Hyundai Ioniq 5, як середньорозмірний кросовер. Новинка пропонує інноваційний дизайн інтер'єру з екологічно чистими матеріалам, високу продуктивність, поєднану з надшвидкою зарядкою, а також розширені функції підключення та допомоги водієві.

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Новий електрокар створений на основі концепту 45 Concept, представленого на Франкфуртському автосалоні 2019 року. Він майже ідентичний шоукару, який, в свою чергу, являє собою сучасну ітерацію Hyundai Pony – першої самостійної моделі південнокорейського бренду.

Автомобіль оснащений першим розкладним капотом Hyundai, який мінімізує зазори в панелях для оптимальної аеродинаміки. Передній бампер виділяється привабливою V-подібною формою, що включає особливі денні ходові вогні, які забезпечують впізнаваний світловий підпис, унікальний для Ioniq 5. Такіж піксельні ліхтарі прикрашають і корму автомобіля.

Висувні ручки дверцят забезпечують стильний дизайн поверхні та, знову ж таки, кращу аеродинамічну ефективність. На аеродинаміку також працюють великі 20-дюймові колеса – найбільші з усіх електрокарів Hyundai.

Новинка має довгу колісну базу, що забезпечує вражаюче просторий салон. Розробники називають салон електрокара “простором для життя” і забезпечили його не лише просстором, а й деякими особливостями. Так, між передніми сидіннями розміщена рухома центральна консоль, яка може зміщуватись назад на 140 міліметрів, додаючи простору спереду або ззаду.

Ioniq 5 також оснащений передніми сидіннями з електронним регулюванням. Сидіння відкидаються назад під оптимальним кутом. Крім того, Hyundai зменшив товщину передніх сидінь на 30%, забезпечивши більше місця для тих, хто сидить на задніх кріслах. В оздобленні використовуються екологічно чисті матеріали. На вибір буде запропоновано дев’ять кольорів для кузову, а інтер’єр має три кольорових варіанти.

Силові установки для Ioniq 5 підібрані таким чином, аби “відповідати потребам мобільності кожного клієнта, без компромісів щодо продуктивності”. На вибір запропонують дві акумуляторні батареї: на 58 або 72,6 кіловат-години. Для топового електродвигуна доступна опція повного приводу (AWD), що забезпечує комбіновану вихідну потужність у 306 кінських сил і 605 ньютон-метрів крутного моменту. Ця конфігурація забезпечує розгінну динаміку від 0 до 100 кілометрів на годину за 5,2 секунди. При оснащені заднім приводом (2WD) та акумулятором 72,6, максимальний запас ходу Ioniq 5 на одному заряді складатиме приблизно 470–480 кілометрів (WLTP). Всі варіації установок забезпечують максимальну швидкість у 185 кілометрів на годину.

Hyundai Ioniq 5 отримав систему надшвидкої зарядки з інноваційною функцією Vehicle-to-Load. Система підтримує зарядку від станцій потужністю 400 та 800 вольт. Зарядний пристрій потужністю 350 кіловат дозволяє заряджати електрокар від 10% до 80% всього за 18 хвилин. А за 5 хвилин зарядки можна поповнити батарею на додаткові 100 кілометрів пробігу.

Фото: Hyundai Ioniq 5 / Hyundai

Функція V2L (Vehicle-to-Load) дозволяє клієнтам вільно користуватися або заряджати будь-які електричні пристрої від вбудованої в електрокар розетки, що робить його пересувним павербанком. На розетку подається до 3,6 кіловат потужності. Порт V2L розташований під сидіннями другого ряду, ще одна розетка розташована зовні, поруч з гніздом зарядки самого автомобіля.

Інтер’єр з чистим мінімалістичним дизайном обладнаний парою великих 12-дюймових екранів, для інформаційно-розважальної системи та панелі приладів. Крім того, Ioniq 5 оснащений проекційним дисплеєм з розширеною реальністю (AR HUD), який перетворює лобове скло на ще один екран.

Новий електрокар також оснащений модернізованою системою допомоги водію Hyundai SmartSense, комплексом Highway Driving Assist 2 (HDA 2) для напівавтономного руху на трасі, системою допомоги при запобіганні зіткненням спереду (FCA), системою допомоги при запобіганні зіткненням в сліпих зонах (BCA), інтелектуальною системою допомоги обмеження швидкості (ISLA), попередженням про втому водія (DAW) та іншими.

Старт продажів Ioniq 5 призначений на першу половину 2021 року. Ціни будуть оголошені ближче до того часу. Інноваційний електрокар Hyundai очікується і в автосалонах офіційних дилерів марки в Україні.