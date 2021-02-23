Электрический хэтчбек с высоким клиренсом выглядит, как концепт, но это уже серийная модель.

Южнокорейская марка позиционирует Hyundai Ioniq 5, как среднеразмерный кроссовер. Новинка предлагает инновационный дизайн интерьера с экологически чистыми материалам, высокую производительность, объединенную с быстрой зарядкой, а также расширенные функции подключения и помощи водителю.

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Новый электрокар создан на основе концепта 45 Concept, представленного на Франкфуртском автосалоне 2019 года. Он почти идентичен шоукару, который, в свою очередь, представляет собой современную итерацию Hyundai Pony – первой самостоятельной модели южнокорейского бренда.

Автомобиль оснащен первым раскладным капотом Hyundai, который минимизирует зазоры в панелях для оптимальной аэродинамики. Передний бампер выделяется привлекательной V-образной формой, что включает особые дневные ходовые огни, которые обеспечивают узнаваемый световой подпись, уникальный для Ioniq 5. Такие же пиксельные фонари украшают и корма автомобиля.

Выдвижные дверные ручки обеспечивают стильный дизайн поверхности и, опять же, лучшую аэродинамическую эффективность. На аэродинамику также работают большие 20 – дюймовые колеса – самые большие из всех электрокаров Hyundai.

Новинка имеет длинную колесную базу, что обеспечивает впечатляюще просторный салон. Разработчики называют салон электрокара “пространством для жизни” и снабдили его не только простором, но и некоторыми особенностями. Так, между передними сиденьями размещена подвижная центральная консоль, которая может смещаться назад на 140 миллиметров, добавляя пространства спереди или сзади.

Ioniq 5 также оснащен передними сиденьями с электронной регулировкой. Сиденья откидываются назад под оптимальным углом. Кроме того, Hyundai уменьшил толщину передних сидений на 30%, обеспечив больше места для сидящих на задних креслах. В отделке используются экологически чистые материалы. На выбор будет предложено девять цветов для кузова, а интерьер имеет три цветовых варианта.

Силовые установки для Ioniq 5 подобраны таким образом, чтобы соответствовать потребностям мобильности каждого клиента, без компромиссов в отношении производительности”. На выбор предложат две аккумуляторные батареи: на 58 или 72,6 киловатт-часа. Для топового электродвигателя доступна опция полного привода (AWD), что обеспечивает комбинированную выходную мощность в 306 лошадиных сил и 605 ньютон-метров крутящего момента. Эта конфигурация обеспечивает разгонную динамику от 0 до 100 километров в час за 5,2 секунды. При оснащены задним приводом (2WD) и аккумулятором 72,6, максимальный запас хода Ioniq 5 на одном заряде составит примерно 470-480 километров (WLTP). Все вариации установок обеспечивают максимальную скорость в 185 километров в час.

Hyundai Ioniq 5 получил систему сверхбыстрой зарядки с инновационной функцией Vehicle-to-Load. Система поддерживает зарядку от станций мощностью 400 и 800 вольт. Зарядное устройство мощностью 350 киловатт позволяет заряжать электрокар от 10% до 80% всего за 18 минут. А за 5 минут зарядки можно пополнить батарею на дополнительные 100 километров пробега.

Фото: Hyundai Ioniq 5 / Hyundai

Функция V2L (Vehicle-to-Load) позволяет клиентам свободно пользоваться или заряжать любые электрические устройства от встроенной в электрокар розетки, что делает его передвижным павербанком. На розетку подается до 3,6 киловатт мощности. Порт V2L расположен под сиденьями второго ряда, еще одна розетка расположена снаружи, рядом с гнездом зарядки самого автомобиля.

Интерьер с чистым минималистичным дизайном оборудован парой больших 12-дюймовых экранов, для информационно-развлекательной системы и панели приборов. Кроме того, Ioniq 5 оснащен проекционным дисплеем с расширенной реальностью (AR HUD), который превращает лобовое стекло в еще один экран.

Новый электрокар также оснащен модернизированной системой помощи водителю Hyundai SmartSense, комплексом Highway Driving Assist 2 (HDA 2) для полуавтономного движения на трассе, системой помощи при предотвращении столкновения спереди (FCA), системой помощи при предотвращении столкновений в слепых зонах (BCA), интеллектуальной системой помощи ограничения скорости (ISLA), предупреждением об усталости водителя (DAW) и другими.

Старт продаж Ioniq 5 назначен на первую половину 2021 года. Цены будут объявлены ближе к тому времени. Инновационный электрокар Hyundai ожидается и в автосалонах официальных дилеров марки в Украине.