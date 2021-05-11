Линейка электрокаров IONIQ постепенно расширяется и вслед за моделями под номерами 5 и 6 южнокорейский бренд готовит следующую с индексом 7.

Компания Hyundai изначально планировала выход внедорожной модели IONIQ 7 в 2024 году, однако после того, как производитель пересмотрел свою стратегию, рыночный дебют “Семерки” назначен на 2023 год.

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Согласно последним сообщениям из Южной Кореи, Hyundai планирует продавать IONIQ 7 не только на домашнем рынке, в частности подтвержден выход на рынок Северной Америки. Этот факт указывает на то, что IONIQ 7, скорее всего, будет поставляться с новыми батареями от SK Innovation.

IONIQ 7 использует ту же платформу, что и IONIQ 5 и 6 – глобальную модульную архитектуру для электрокаров E-GMP. Специально разработанная для электромобилей платформа предусматривает способность сверхбыстрой зарядки. Зарядить батарею электрокара до 80 процентов можно всего за 18 минут, благодаря 800-вольтовому напряжению аккумулятора и зарядной мощности 350 кВт. Предполагается, что запас хода у большого кроссовера составит 550 – 630 километров.

Ожидается, что при запуске IONIQ 7 будет иметь самые современные технологии безопасности и другие технологии, такие как магистральный автопилот, который представляет собой систему 3-го уровня автономности. Безусловно, все новые функции недавно выпущенного IONIQ 5, будут доступны для большого внедорожника: зеркала-камеры, навигация с дополненной реальностью или крыша с солнечными панелями.

Фото: IONIQ 7 от Hyundai / Motorsjason, Hyundai