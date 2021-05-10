Немецкая марка продемонстрировала внешность электрического минивэна EQT, который выйдет на рынок в следующем году. Это компактный минивэн, который будет младшим братом EQV.

В следующем году стартуют продажи коммерческого фургона EQT, а пассажирская версия, которую производитель представил на презентации, появится чуть позже.

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EQT имеет длину 4945 миллиметров, ширину 1863 и высоту 1826. Удлиненный, почти однообъемный кузов оснащен сдвижными дверками с обеих сторон. Второй ряд сидений позволяет разместить три детских кресла, а два разделенных сиденья третьяго ряда при необходимости можно полностью демонтировать. В общем в пассажирском исполнении минивэн вмещает семерых.

Новая модель обеспечена всеми преимуществами электрокаров семейства EQ. Среди прочего, штатная информационно-развлекательная система MUBX может обеспечить функцию голосового управления, сенсорные кнопки управления есть не только на центральном дисплее, а и на спицах рулевого колеса; программное обеспечение будет обновляться по воздуху.

Фото: концепт Mercedes-Benz EQT / Daimler

Технические характеристики пассажирской версии EQT пока не названы. Однако тесная связь с Renault Kangoo E-Tech может означать некоторые заимствования от силовой установки французской модели, которая имеет батарею на 44 киловатт-часа и пробег в 265 километров на одном заряде. Впрочем, Mercedes-Benz может оснастить свой электрокар большим аккумулятором, чтобы соответствовать уровню премиум.

Уже в следующем году линейка Mercedes-Benz EQ будет включать восемь моделей электромобилей на трех континентах. Очевидно, что EQT будет конкурировать с новой интерпретацией легендарного микроавтобуса Volkswagen, который должен появиться на рынке в 2023 году.