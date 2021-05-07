На сайте официального импортера BMW в Украине появилась информация о полностью новом электрическом кроссовере iX. Следовательно, эта модель будет доступна и для украинского рынка.

Автомобиль будет доступен в двух версиях: iX xDrive40 и iX xDrive50.

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Мощность первой составляет более 300 л. с. от 0 до 100 км/ч кроссовер разгоняется примерно за 6 секунд, а запас хода на одной зарядке превышает 400 км за WLTP.

Модификация iX xDrive50 оснащена силовой установкой мощностью более 500 л. с. с ней меньше, чем за 5 секунд модель достигает 100 км/ч. Запас хода составляет более 600 км.

Стандартная комплектация включает в себя легкосплавные колесные диски диаметром 20 дюймов. Также доступны диски Air Performance размером 21 или 22 дюйма, которые аэродинамически оптимизированы, весят на 15 кг меньше стандартных аналогов и увеличивают запас хода на 15 км. Все улучшения аэродинамики и снижения веса обеспечивают экономию энергопотребления, которая конвертируется в увеличение пробега на одной зарядке примерно на 65 км.

Внутри электрокар оснащен изогнутой приборной панелью BMW Curved Display, новыми сиденьями со встроенными подголовниками и панорамной стеклянной крышей. Также установлен проекционный дисплей нового поколения, который не имеет рамок, чтобы не мешать водителю.

На лобовое стекло выводятся ключевые данные о поездке: скорость автомобиля, сообщения систем диагностики, предупреждения электронных ассистентов, маршрутные инструкции и мультимедийный контент. Подсказки проецируются так, словно они расположены в трех метрах перед автомобилем, что позволяет считывать информацию, не напрягая зрение.

Цены и сроки поставки для украинского рынка пока не объявлены.