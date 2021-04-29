В Киев приехал первый BMW M5 CS 2021. Это мощнейшая и самая крутая версия седана стоимостью почти 6 миллионов гривен - в полтора раза больше, чем стандартный М5.

Новый BMW M5 CS получил прибавку в мощности и теперь его 4,4-литровый V8 твин-турбо развивает 635 л. сек. К тому же, он на целых сто килограмм легче базового М5, ведь в конструкции использовали карбон (из него выполнены крыша и капот).

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Результат – 3 с до сотни и максимальные 305 км / ч (ограничены электроникой). Это самый мощный и быстрый BMW в истории. Даже двигатель BMW V12 для легендарного McLaren F1 не настолько мощный.

Узнается новый BMW M5 CS по новому обвесу и особым литым дискам. В салоне установлены спортивные ковшеобразные сиденья.