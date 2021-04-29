До Києва приїхав перший BMW M5 CS 2021. Це найпотужніша і найкрутіша версія седана вартістю майже 6 мільйонів гривень - в півтори рази більше, ніж стандартний М5.

Новий BMW M5 CS отримав надбавку в потужності і тепер його 4,4-літровий V8 твін-турбо розвиває 635 л. с. До того ж він на цілих сто кілограм легше базового М5, адже в конструкції використовували карбон (з нього виконані дах і капот).

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Результат – 3 с до сотні і максимальні 305 км / год (обмежені електронікою). Це найпотужніший і найшвидший BMW в історії. Навіть двигун BMW V12 для легендарного McLaren F1 не настільки потужний.

Впізнається новий BMW M5 CS по новому обвісу і особливим литим дискам. У салоні встановлені спортивні ковшоподібні сидіння.