BMW Group заявив про рекордні світові продажі в першому кварталі 2021 року.

Так, з січня по березень баварська компанія передала клієнтам 636 606 машин. Ця цифра на 33,5% більше показників за аналогічний період минулого року і є кращою за всю історію баварського бренду.

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“У I кварталі 2021 роки ми продовжили стрімке зростання, продавши за цей період більше автомобілів, ніж будь-коли раніше. Успішним продажам, крім іншого, сприяв високий попит на гібриди та електромобілі”, - пояснив член правління BMW AG Пітер Нота.

При цьому в компанії підкреслили, що зростання продажів продемонстрував кожен з брендів BMW Group. Наприклад, основний підрозділ BMW поставило клієнтам 560 543 автомобіля - на 36,2% більше, ніж в минулому році. Особливою популярністю у клієнтів користувалися кросовери X-лінійки (246 068 автомобілів, + 36,5%). Також істотним зростанням відзначилися 3-Series (+ 43,6%) і 5 Series (+ 43%).

За три місяці в світі німці продали 74 683 автомобіля MINI, що на 16,2% більше, ніж в попередньому році. Найпопулярнішою машиною цього бренду став Countryman, чиї продажі збільшився на 36%.

Також показала зростання спортивна лінійка автомобілів BMW M. У першому кварталі 2021 року в світі реалізували 37 896 таких машин (+ 21%). Найпопулярнішими моделями тут стали BMW M440i Coupe, BMW X5 M і BMW X6 M.

Також з початку року баварці продали 42 592 мотоцикла. Це на 22,5% більше, ніж за аналогічний період 2020 року. Реалізацій мотоциклів німецької компанії займається підрозділ BMW Motorrad.