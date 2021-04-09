В Івано-Франківську продається BMW M5 E34 1991 року. Заряджений седан БМВ оцінили в 30 тис. доларів.

Звичайно, для 30-річної п'ятірки БМВ це чимала ціна, але в даному випадку М5 оригінальна, добре збережена і майже без “колгоспного тюнінгу” (з помітного на фото – лише нерідна розпорка передніх стаканів кузова). Таких у всьому світі залишилося мало. Заявлений пробіг авто – 280 тис. км.

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Цей BMW M5 E34 – модель першої серії (до рестайлінгу), оснащена 3,6-літровою рядною “шісткою” потужністю 315 к. с. і 5-ступінчастою МКПП. Седан БМВ М5 розганяється до 100 км/ год за 6,4 с і розвиває максималку у 250 км/год.

Всього за весь час випуску цієї моделі світ побачило 12 245 машин, з яких 891 екземпляр мав кузов універсал.