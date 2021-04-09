В Ивано-Франковске продается BMW M5 E34 1991 года. Заряженный седан БМВ оценили в 30 тыс. долларов.

Конечно, для 30-летней пятерки БМВ это высокая цена, но в данном случае М5 оригинальна, хорошо сохранена и почти без колхозного тюнинга (из заметного на фото – лишь неродная распорка передних стаканов кузова) – а таких во всем мире осталось мало. Заявленный пробег авто – 280 тыс. км.

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Этот BMW M5 E34 – модель первой серии (до рестайлинга), оснащенная 3,6-литровой рядной шестеркой мощностью 315 л. с. и 5-ступенчатой МКПП. Седан БМВ М5 разгоняется до 100 км / ч за 6,4 с и развивает 250 км / ч.

Всего за все время выпуска модели мир увидели 12 245 машин, из которых 891 экземпляр был с кузовом универсал.