Болгарская тюнинг-студия Vilner представила купе BMW 6 Series Bullshark еще в 2013 году, однако автомобиль в кузове E63/E64 до сих пор выглядит эффектно и интересно.

Фактически, болгарские тюнеры перекроили весь кузов баварского спорткупе, оставив нетронутыми лишь крышу и двери.

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Сейчас на популярном в Европе сайте объявлений выставлен на продажу один из Bullshark, однако он предлагается без 4,4-литрового V8 под капотом.

Фото: объявления о продаже Vilner Bullshark в Болгарії / Mobile.bg

Благодаря выхлопной системе AC Schnitzer и перекалиброванному программному обеспечению управления двигателем, мотор Bullshark генерирует 370 лошадиных сил мощности и крутящий момент 522 ньютон-метра, которые позволяют спорткару ускоряться до сотни за 5,4 секунды. Отсутствие мотора повлияло на цену, выставленную продавцом из города Враца в Болгарии – 19 тысяч евро.

Фото: продажа кабриолета Vilner BMW M6 Convertible Bullshark / Vilner

В то же время сайт компании Vilner предлагает еще одну такую машину, но в кузове кабриолет E64, исполнении M6 и с имеющимся мотором. Под капотом Bullshark на основе установлен 5-литровый V10 (S85) с отдачей в 507 лошадиных сил и 520 ньютон-метров. Двигатель совмещен с коробкой передач SMG III. Ускорение 0-100 в такой версии Bullshark занимает 4,4 секунды, а максимальная скорость, ограниченная электроникой, составляет 318 километров в час.

Салон у любого из этих спорткаров полностью покрыт кожей – отделка интерьеров является основным профилем Vilner – почти каждая поверхность покрыта комбинацией кожи и алькантары, включая приборную панель, центральную консоль и дверные карты.

Фото: Vilner BMW 6 Bullshark – оригинальные фото 2013 року / Vilner