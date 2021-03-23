Автомобиль выглядит как новый суперкар, построенный с нуля, хотя на самом деле это обвес для Chevrolet Corvette поколения C6 (2005-2013 годов), что стоит столько же, как сама машина.

Компания Valarra пошла дальше в создании тюнингового обвеса для Corvette C6 и вместо переработанных бамперов, расклешенных арок и боковых юбок, предложила заменить все кузовные панели спорткара, кроме крыши. Результат – потрясающий.

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Передняя часть комплекта включает уникальные фары, массивную решетку радиатора, острые поверхности и новые впускные отверстия с кованым углеродным волокном. Также добавляется новый капот с вентиляционными отверстиями, дополненный набором уникальных арок передних колес и четверть панелей.

Фото: Valarra Corvette C6 / Valarra

Дверные панели также заменяются на рельефные детали, что с агрессивными линиями кузова, которые трансформируют внешний вид Corvette. Добавьте к этому широкие задние колесные арки и уникальные боковые юбки из армированного карбона.

Фото: Chevrolet Corvette C6 / Chevrolet

Завершение трансформации – это задняя часть, которая не имеет абсолютно ничего общего со стандартным Corvette и демонстрирует высокое заднее крыло, уникальные фонари и переставлены выхлопные трубы.

Фото: Chevrolet Corvette C8 / Chevrolet

Цены на обвес Valarra Vette начинаются с 18 000 долларов. Столько же стоит в США и сам Chevrolet Corvette C6.